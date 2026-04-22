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Bahia lança camisa em estilo retrô e homenageia torcida; veja fotos e valores

Campanha "Do Povo um Clamor" exalta hino do clube e marca estreia da gola polo da Puma no tricolor

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 22/04/2026
13:42
Bahia lança segundo uniforme para a temporada 2026
imagem cameraBahia lança segundo uniforme para a temporada 2026. (Foto: Divulgação/Bahia)
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O Bahia lançou na noite de terça-feira (21) sua segunda camisa para a temporada 2026. Assinada pela Puma, que está na sua segunda temporada de parceria com o tricolor baiano, o uniforme azul, vermelho e branco tem uma estética retrô e faz uma homenagem aos torcedores em sua campanha de lançamento.

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Com o slogan "Do Povo um Clamor", trecho que está presente no hino do Bahia, a campanha do segundo uniforme homenageia nomes como Jotinha, Rubi Confete e Lourinho torcedores-símbolo do tricolor que já morreram e que reforçam a ideia de conexão do clube com sua torcida através da camisa.

Em janeiro de 2026, o Bahia completou 95 anos e a Puma escolheu um design que lembra a estética de camisas antigas usadas pela equipe ao lingo da sua história, como a presença de uma golo polo, usada pela primeira vez pela empresa alemã na parceria com o time. Para alinhar com a modernidade, a patrocinadora usou tons diferentes de azul e manteve as listras verticais apenas na parte da frente do uniforme, deixando as costas com uma única cor.

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- A narrativa [da campanha] reforça a presença do clube no dia a dia e destaca o apoio incondicional em momentos de alegrias e dificuldades, seja na terceira divisão ou ao se sagrar campeão brasileiro. (...) A tradicional e icônica camisa tricolor foi reestilizada com detalhes que unem a elegância do clássico à modernidade esportiva. Pela primeira vez durante a parceria, o Bahia recebe uma camisa com gola polo, conferindo sofisticação ao modelo. As icônicas listras verticais foram ajustadas: as faixas azuis e vermelhas agora possuem a mesma espessura, tornando-as mais largas, enquanto a listra branca surge em um traço mais fino - destaca a campanha do Bahia.

Preço da camisa do Bahia e onde comprar

O lançamento da camisa em campo será nesta quarta-feira diante do Remo, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na Fonte Nova. O uniforme já está à venda e os torcedores podem adquirir a peça através do site oficial da Loja do Bahia e da Puma Brasil, além das lojas físicas do clube e da patrocinadora.

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Assim como o primeiro uniforme, a camisa tem duas versões. A "Torcedor" custa R$ 369,99, masculino ou feminino, enquanto a versão infantil está disponível por R$ 329,99. O modelo mais caro é o "Jogador" e custa R$ 599,99 apenas na versão adulto masculino e feminino. A diferença está no material utilizado, com a aplicação do "Dry Cell" na versão dos jogadores, exatamente a que é aplicada para os modelos usados nas partidas.

O escudo também muda, saindo de uma versão bordado no modelo "Jogador" para o "impresso em 3D" no estilo jogador, com o símbolo emborrachado em alto relevo. O recorte da camisa sofre uma leve alteração, mais quadrado na versão mais barata, assim como leve mudanças na gola.

Bahia lança segundo uniforme para a temporada 2026
Diferença do escudo nos modelos "Torcedor" e "Jogador". (Foto: Divulgação/Bahia)
Bahia lança segundo uniforme para a temporada 2026
Bahia lança segundo uniforme para a temporada 2026. (Foto: Divulgação/Bahia)
Bahia lança segundo uniforme para a temporada 2026
Bahia lança segundo uniforme para a temporada 2026. (Foto: Divulgação/Bahia)
Bahia lança segundo uniforme para a temporada 2026
Bahia lança segundo uniforme para a temporada 2026. (Foto: Divulgação/Bahia)

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