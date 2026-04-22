Campeã do BBB, Ana Paula vai receber dobro da premiação do Campeonato Argentino

A premiação do reality show mais popular do país voltou a chamar atenção e, desta vez, até no universo do futebol sul-americano. A campeã do Big Brother Brasil 2026, Ana Paula, vai embolsar um valor que supera com folga cifras pagas em competições tradicionais da Argentina.

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A edição deste ano, exibida pela TV Globo, estabeleceu um prêmio recorde de R$ 5,78 milhões ao vencedor, mais que o dobro do que vinha sendo pago até poucos anos atrás. O montante não só ultrapassa as premiações anteriores do próprio programa, como também deixa para trás valores distribuídos em torneios relevantes do futebol argentino.

Para efeito de comparação, o campeão da liga nacional do país vizinho — vencida em 2025 pelo Estudiantes — recebeu cerca de US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,7 milhões na cotação atual). Ou seja, mesmo que esse valor fosse dobrado, ainda ficaria próximo, mas abaixo, da quantia oferecida ao vencedor do reality brasileiro.

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O contraste chama atenção especialmente quando se considera o peso histórico de clubes como Boca Juniors, River Plate e Racing no cenário continental. Apesar da tradição, as premiações no país seguem modestas.

Outros torneios organizados pela AFA também não chegam perto do prêmio do BBB. A Copa Argentina, por exemplo, paga valor semelhante ao da liga nacional (cerca de R$ 2,7 milhões), enquanto a Copa da Liga Argentina — conquistada recentemente pelo Independiente Rivadavia — rende aproximadamente US$ 170 mil (cerca de R$ 918 mil).

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A discrepância nas cifras é alvo frequente de críticas dentro do próprio futebol argentino. O ex-jogador e dirigente Juan Sebastián Verón chegou a ironizar a situação ao comentar que a premiação "mal cobre custos básicos", após uma conquista do Estudiantes.

Estudiantes faturou R$ 2,7 milhões pelo prêmio da Liga Argentina. (Foto: Estudiantes/Divulgação)

Mesmo olhando para edições anteriores do BBB, a vantagem já existia. Entre 2023 e 2025, os prêmios variaram entre R$ 2,7 milhões e R$ 2,92 milhões — valores semelhantes ou ligeiramente superiores aos pagos na Argentina. Em 2026, no entanto, o salto financeiro ampliou ainda mais essa diferença.

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