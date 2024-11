Athletico-PR x Atlético-MG: qual elenco é mais valioso?

O Athletico-PR, por sua vez, tem 56,40 milhões de euros com o montante do elenco atual do clube, de acordo com o site Transfermarket. O valor é liderado por Christian, que está lesionado, por € 7 milhões. Com o volante, Zapelli (€ 6 milhões), Canobbio (€ 5 milhões), Erick (€ 4 milhões) e Leo Godoy (€ 3,80 milhões) são os cinco jogadores mais caros do Furacão.