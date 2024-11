Corinthians x Palmeiras: saiba qual será a premiação do Paulistão Feminino 2024

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 15h30 na Neo Química Arena, no primeiro jogo da Final do Paulistão Feminino 2024. As Brabas estão em busca do seu quinto título da competição, enquanto as palmeirenses esperam levantar a taça pela terceira vez. Quanto será que as vencedoras levarão pela conquista? O Lance Biz te conta.