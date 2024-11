Palmeiras assina ‘Pacto Ninguém Se Cala’, iniciativa de combate à violência contra mulher

- Mais do que um clube, o Palmeiras é uma instituição que tem o compromisso de impactar positivamente a indústria do futebol e toda a sociedade. Com a força da nossa marca e o apoio dos nossos milhões de torcedores, eu não tenho dúvida de que podemos contribuir com o enfrentamento da violência contra a mulher. Nós não podemos nos calar! A Sociedade Esportiva Palmeiras está à disposição do Ministério Público para colaborar sempre que for requisitada - disse Leila Pereira, única mulher a presidir um grande clube do futebol brasileiro.