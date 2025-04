Emissora registra aumento da audiência com Série B, e patrocinadores comemoram

No início do mês, a RedeTV! informou que adquiriu os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro, em acordo firmado com a Liga Forte União (LFU) e com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra). O contrato engloba dois jogos por semana, com exclusividade na TV aberta, e, após as primeiras exibições, a empresa de comunicação já coleciona bons números.

Desde o início da competição nacional, a RedeTV! registrou um crescimento de 200% na audiência durante a faixa horária dos jogos em relação às semanas que antecederam o torneio. Os confrontos do torneio vão ao ar sempre às quintas-feiras, ao vivo, em horário nobre (21h30), e também aos sábados, às 16h.

Com esses números, quem também comemora são os anunciantes, como é o caso da BETesporte, companhia de bet que tem Zico como embaixador e que é parceira da RedeTV!, com patrocínio às transmissões e ao programa Bola na Rede, exibido de segunda a sexta.

Estamos muito felizes com essa parceria. Somos um dos principais apoiadores do futebol nacional, com patrocínio a diversas equipes e competições. O acordo com a RedeTV! faz parte do objetivo de inserir a BETesporte em projetos que democratizam o acesso ao esporte, permitindo que milhões de pessoas possam acompanhar as partidas de maneira gratuita - celebra Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte, empresa que é patrocinadora das Séries A e B do Campeonato Brasileiro; e dos clubes Volta Redonda, CRB e CSA.

A cobertura da RedeTV!, na Série B, conta com a narração de Marcelo do Ó e comentários do ex-volante Marcos Assunção, da ex-árbitra Ana Paula Oliveira e do ex-jogador Paulo Jamelli. A emissora já havia exibido a competição entre 2005 e 2010 e depois entre 2014 e 2017.

