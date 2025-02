Após seis títulos consecutivos do Brasil na Libertadores, a Argentina foca em retornar a disputa e investe forte na busca de novos reforços. Na atual janela de transferências, os clubes da primeira divisão argentina gastaram mais de 110 milhões de euros (R$ 662 milhão) para contar com novos nomes, segundo dados do "Transfermarkt". Multicampeões do torneio continental, Boca Juniors, River Plate e Estudiantes de destacam no Mercado da Bola.

O valor alcançado pelos clubes argentinos no Mercado da Bola, durante a janela "de inverno", representa um novo recorde para o país para reforços em um período de transferências. Na Argentina, o prazo para inscrição de novos nomes é até dia 12 de março de 2025.

A expressiva marca de mais de 110 milhões, de acordo com o portal especialista em transferências, configura um crescimento de cerca de 17% sobre o valor investido na janela de inverno da última temporada. Entre os novos reforços, o Estudiantes registrou a maior contratação da história do futebol argentino, com o meia Cristian Medina.

Na atual janela do Mercado da Bola, o meio-campista foi comprado pelo Estudiantes do Boca Juniors, outro gigante da Argentina, por cerca de 14,6 milhões de euros (R$ 87,9 milhões). O clube xeineze, no entanto, não ficou para trás na busca de novos reforços, já que registrou a segunda contratação mais cara do Boca ainda neste período de transferências.

Assim, o Boca Juniors conseguiu a contratação do argentino Alan Velasco, que atuava como meio-campista no FC Dallas, da MLS. O craque volta para Buenos Aires com um valor de US$ 10 milhões (R$ 58 milhões) desembolsado pelos xeinezes. Vale destacar que, além da equipe de Buenos Aires, o rival River Plate e Estudiantes lideram esse movimento com investimentos significativos no mercado da bola sul-americano.

De volta a disputa pela Libertadores

Essas ações dos clubes argentinos, de estratégias através do Mercado da Bola, visam retomar o protagonismo na Libertadores, que começa em fevereiro com as primeiras fases do torneio. Atualmente, a Argentina conta com 25 títulos enquanto o Brasil tem 24 conquistas, sendo seis nos últimos seis anos.

Nos últimos anos, a hegemonia brasileira na Libertadores foi notável, ainda mais com clubes como Flamengo e Palmeiras, que fazem grandes contratações internacionais. No entanto, a chegada de Cristian Medina ao Estudiantes na atual janela do Mercado da Bola sinalizou o início de uma mudança: clubes argentinos buscam equilibrar a competição.

