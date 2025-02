O Botafogo firmou um novo acordo com a Absolut Sport, agência global de experiências esportivas, visando a Recopa Sul-Americana 2025. Após obter resultados positivos com o clube durante a operação da final Libertadores de 2024, a empresa levará torcedores alvinegros para jogos importantes ao longo da temporada, começando com a decisão continental contra o Racing, com duelos na Argentina e no Brasil.

O programa “Siga o Glorioso” terá pacotes personalizados para a torcida, com ingresso oficial, acomodação, transporte no dia do jogo e opção de incluir a parte aérea. Além disso, a Absolut Sport também atuará com o clube no “Destino Botafogo”, iniciativa que é focada em proporcionar momentos exclusivos para sócios torcedores VIPs da equipe carioca.

— É uma honra sermos novamente confiados pelo Clube para entregar experiências exclusivas para seus torcedores e entender novos caminhos para rentabilizar a paixão do fã. Tivemos um grande sucesso em 2024, com os pacotes licenciados do Clube rumo ao título inédito da CONMEBOL Libertadores, e vamos agora seguir juntos para manter o nível de entrega e seguir garantindo conforto e segurança para os apaixonados pelo Botafogo. Isso reforça nosso compromisso de profissionalizar a indústria da hospitalidade e do turismo esportivo — comenta Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil.

— O Botafogo conta com uma torcida apaixonada e presente em todo o Brasil e o mundo. A parceria com a Absolut tem como objetivo promover uma experiência única e inesquecível para os torcedores acompanharem o clube em jogos fora do Rio, mas também nos jogos no Estádio Nilton Santos. É uma demanda que já existe e que passará a ser desenvolvida com suporte profissional e personalizado — afirma Pedro Souto, diretor de marketing do Botafogo.

— A agência oficial da Conmebol Libertadores é agora a agência oficial do campeão da América. Com os projetos ‘Siga o Glorioso’ e ‘Destino Botafogo’, atenderemos com excelência os torcedores alvinegros, garantindo sua presença onde o Fogão jogar. O torcedor é pilar fundamental na indústria do esporte e o Botafogo demonstra, mais uma vez, como valoriza e cuida do seu principal ativo, colocando o fã no centro da estratégia do Clube — completa Bruno Romeiro, Gerente Comercial da Absolut Sport no Brasil.

Na Recopa, o Botafogo encara o Racing em dois confrontos - no dia 20 de fevereiro, em Buenos Aires, e no dia 27, no Nilton Santos.

Outras parcerias entre Absolu Sport, Botafogo e Conmebol

A relação entre Absolut Sport e Glorioso também transcende as competições. No início deste ano, a empresa inaugurou um camarote no Nilton Santos, um espaço premium para assistir aos jogos do Botafogo, curtir grandes shows e eventos com conforto, exclusividade e uma vista central privilegiada do gramado.

A Absolut Sport é parceira oficial da Conmebol desde 2022. Ao longo dos últimos anos, a empresa tem comercializado pacotes de viagem para jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Em 2024, o Botafogo fechou parceria com a agência para a venda de pacotes exclusivos para os torcedores que desejavam acompanhar a final em Buenos Aires, que terminou com o título inédito do Glorioso.

