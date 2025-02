O governo de Goiás anunciou, nesta terça-feira (4), a concessão do Complexo Serra Dourada à Construcap. O leilão ocorreu na B3, em São Paulo. A empresa venceu com uma proposta de R$ 10 milhões. O contrato prevê a gestão do espaço por 35 anos, com investimentos de R$ 215 milhões, além de R$ 47 milhões opcionais para reformas. O complexo inclui o Estádio Serra Dourada, o Ginásio Valério Luiz de Oliveira, o Parque Poliesportivo e estacionamentos.

O projeto tem como objetivo revitalizar o complexo, transformando-o em um centro esportivo e de eventos de última geração. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, destacou a importância da iniciativa.

- Essa mudança vai revolucionar totalmente o espaço, que será transformado em um centro esportivo e de eventos moderno - declarou.

Ele também mencionou o potencial de atrair novos investimentos em hotelaria e comércio na região.

Serra Dourada nos moldes das novas arenas

Daniel Vilela, vice-governador, ressaltou o impacto positivo da concessão do Serra Dourada.

- Essa parceria com a iniciativa privada vai dar uma nova cara ao Serra, nos moldes das grandes arenas. Isso vai garantir milhões de reais em investimentos - afirmou.

A B3, representada por Rogério Santana, diretor de Relacionamento com Clientes, enfatizou o papel da Bolsa de Valores na promoção de projetos de infraestrutura.

- O projeto contribuirá para a economia local com a geração de empregos, fortalecimento do comércio, turismo e hotelaria, ao mesmo tempo que oferecerá maior conforto, segurança e acesso a eventos variados para a população - comentou Santana.

