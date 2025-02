Além de ser o evento esportivo mais aguardado do ano nos Estados Unidos, o Super Bowl também se firma como uma das maiores vitrines publicitárias do mundo. Segundo o portal "Sports Pro", a Fox, emissora responsável pela transmissão da final da NFL, comercializou cerca de 10 anúncios de 30 segundos por até 8 milhões de dólares em 2025. Assim, é possível observar um aumento considerável para sua última transmissão do evento, em 2023, que teve como valor médio por inserção de 6,5 milhões dólares.

Ainda não há confirmação se a média de preços desta edição, para cada comercial, superará os valores cobrados pela CBS no ano passado, quando os intervalos publicitários foram negociados por cerca de 7 milhões de dólares. No entanto, a Fox já havia anunciado em novembro que todos os espaços comerciais para o Super Bowl estavam esgotados.

O jogo, que acontecerá no Caesars Superdome, em Nova Orleans (EUA), no domingo (9), terá o Kansas City Chiefs em busca de seu terceiro título consecutivo, além da "revanche" do Philadelphia Eagles pelo Super Bowl da temporada de 2022/23. A alta demanda por comercial no Super Bowl reflete não apenas o prestígio do evento, mas também a crescente valorização do esporte ao vivo como oportunidade única para alcançar grandes audiências.

O vice-presidente executivo de vendas de publicidade da Fox, Mark Evans, destacou a crescente importância dos eventos esportivos ao vivo para o mercado publicitário. O dirigente ainda afirmou que, apesar da magnitude já encontrada pelo Super Bowl no meio comercial, ainda há "espaço para crescimento".

- Se aprendi algo, é que estamos em um período no qual os eventos esportivos ao vivo, onde famílias e amigos se reúnem para assistir, são ainda mais valorizados. Há uma escalada no preço e no interesse pela demanda por esportes ao vivo, mas ainda não atingimos o pico. Ainda há espaço para crescimento - comentou Evans.

De acordo com a CNBC, a maioria dos espaços publicitários foi vendida ainda na primavera do ano passado. Com a proximidade do evento e a redução da disponibilidade de inserções, os preços subiram significativamente, chegando a aumentar em 500 mil de dólares em alguns casos. Tradicionalmente, essa valorização é de cerca de 100 mil de dólares.

Entre os anunciantes, marcas tradicionais como montadoras de automóveis e empresas do setor alimentício continuam a marcar presença, mas a novidade deste ano é o crescimento da participação de empresas de inteligência artificial e do setor farmacêutico. Além dos tradicionais comerciais de 15 e 30 segundos, haverá um número maior de inserções de 60 segundos.

Com valores recordes e um mercado publicitário em plena ascensão, o Super Bowl reafirma sua posição como o evento mais cobiçado pelas marcas e uma plataforma essencial para impactar milhões de espectadores em todo o mundo. Vale destacar, também, que a última transmissão da Fox rendeu mais de 115 milhões de espectadores no ano de 2023. Já no ano passado, o número de audiência foi ainda maior para a CBS, com cerca de 123 milhões de pessoas assistindo.

