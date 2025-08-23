Cristiano Ronaldo marca, mas Al-Ahli conquista Supercopa Saudita sobre o Al-Nassr
Equipe de Jorge Jesus teve vantagem duas vezes no tempo regulamentar
O Al-Ahli venceu o Al-Nassr nos pênaltis e conquistou o título da Supercopa Saudita, neste sábado (23), em Hong Kong após o empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Cristiano Ronaldo abriu o placar em cobrança de pênalti, enquanto Kessie deixou tudo igual na etapa inicial. No segundo tempo, Brozovic colocou a equipe de Jorge Jesus à frente, mas o brasileiro Ibañez empatou na reta final.
Nos pênaltis, o Ah-Ahli conseguiu ter 100% de aproveitamento em cinco cobranças, enquanto Al-Khaibari desperdiçou a quarta batida pela equipe do Al-Nassr após uma grande defesa de Mendy.
Como foi a partida entre Al-Nassr e Al-Ahli?
Na etapa inicial, Al-Nassr e Ah-Ahli fizeram um início morno e com pouca intensidade. No entanto, a equipe de Jorge Jesus criou chegou com perigo após lançamento de Brozovic para Wesley, que ficou cara a cara com Mendy, bateu na saída do goleiro e a bola tirou tinta da trave. Na sequência, João Félix aproveitou uma cobrança de lateral que encobriu Ibañez e finalizou para defesa do senegalês. E aos 40 minutos, Cristiano Ronaldo abriu o placar para o Al-Nassr após converter uma cobrança de pênalti, tendo marcado seu centésimo gol com a camisa da equipe saudita. O Al-Ahli chegou a igualar o marcador com Toney na reta final, mas o atacante foi flagrado em posição de impedimento. Mas aos 50 minutos, Kessie recebeu uma bola na quina da área, ajeitou e bateu no cantinho para estufar as redes e empatar o duelo.
No início do segundo tempo, Cristiano Ronaldo foi acionado na entrada da área e soltou uma pancada no cantinho para grande defesa de Mendy. O Ah-Ahli chegou com perigo pelo lado direito após cruzamento de Toney para Albrikan, que dominou e finalizou na saída de Bento, mas a bola acertou a trave. E aos 37 minutos, Brozovic roubou uma bola de Kessie dentro da área, ajeitou para a perna direita e bateu para marcar o segundo gol do Al-Nassr. Mas aos 43 minutos, o brasileiro Ibañez aproveitou cobrança de escanteio, subiu mais do que todo mundo e cabeceou para deixar o placar empatado novamente.
O que vem por aí para Al-Nassr e Al-Ahli?
Na quinta-feira (28), o Ah-Ahli faz sua estreia no Campeonato Saudita diante do Neom, às 15h (de Brasília). Por outro lado, o Al-Nassr inicia sua caminhada na Saudi Pro League contra o Al-Tawoon, na sexta-feira (29), às 15h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Nassr 2 (3) x (5) 2 Ah-Ahli - Supercopa Saudita
Final
🗓️ Data e horário: sábado, 23 de agosto de 2025, às 9h (de Brasília).
📍 Local: Hong Kong Stadium, em Hong Kong (CHN).
🥅 Gols: Cristiano Ronaldo, 40'/1ºT (1-0); Kessie, 50'/1ºT (1-1); Brozovic, 37'/1ºT (2-1); Ibañez, 43'/2ºT (2-2)
🟨 Cartões amarelos: Toney, Kessie, Demiral e Dams (AHL); Wesley, Brozovic e Boushal (NAS)
AL-NASSR (Técnico: Jorge Jesus)
Bento; Boushal, Simakan, Iñigo Martínez e Yahya (Ângelo); Al-Khaibari, Brozovic e João Félix; Coman, Cristiano Ronaldo e Wesley (Al-Ghannam).
AH-AHLI (Técnico: Matthias Jaissle)
Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez e Dams (Balobaid); Kessie e Millot; Mahrez, Toney, Albrikan e Galeno.
