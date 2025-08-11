Negócio fechado: Al-Nassr acerta contratação de Coman, do Bayern
Francês vai assinar um contrato de três anos com o clube saudita
Em processo de fortalecimento do elenco de Jorge Jesus, o Al-Nassr acertou em definitivo a contratação do atacante Kingsley Coman, do Bayern de Munique. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o francês vai assinar um contrato de três anos com o clube saudita e foi adquirido por um valor abaixo dos 30 milhões de euros (R$ 189,6 milhões na cotação atual).
Coman é o novo reforço do projeto ambicioso dos sauditas e deve viajar ainda esta semana para fazer os exames médicos e assinar. Desde a renovação de Cristiano Ronaldo e a chegada do novo técnico, o Al-Nassr se mostrou mais ativo no mercado de transferências. Primeiro ao contratar João Félix junto ao Chelsea e, na última quinta-feira (7), ao avançar por Iñigo Martínez, do Barcelona.
Aos 29 anos, e ainda com dois anos de contrato com o Bayern Munique, o jogador nascido em Paris vai viver a primeira experiência fora da Europa e representar o quarto clube da carreira. Revelado pelo PSG, o francês se transferiu à Juventus, atuou pelos Bávaros e, agora, levará seu talento à Arábia Saudita.
Mercado do Al-Nassr para 2025/26
Depois de temporadas decepcionantes no âmbito nacional, o Al-Nassr se esforçou para convencer Cristiano Ronaldo a renovar com o clube. As garantias de aprimoramento do elenco e a contratação de Jorge Jesus passaram por isso.
Desde então, os sauditas fecharam com João Félix e Iñigo Martínez, e Coman. Além do trio, Jorge Jesus já havia indicado a necessidade de contratar um meio-campista para acompanhar Marcelo Brozovic.
Na contramão, as saídas também vão sendo encaminhadas. Jhon Duran foi o primeiro a deixar o clube, fechando com o Fenerbahçe. Laporte e Otávio devem ser os próximos. O zagueiro espanhol, por exemplo, sequer treina com o elenco principal do Al-Nassr nessa pré-temporada. A saída do trio tem como estratégia liberar vagas de estrangeiros no elenco, que seriam completamente preenchidas com a possível contratação de Coman.
