Al-Nassr negocia por atacante do Bayern de Munique; confira

Em processo de fortalecimento do elenco de Jorge Jesus, o Al-Nassr abriu negociações com o Bayern de Munique por mais um atacante. Trata-se de Kingsley Coman, ponta-direita de 29 anos. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o francês se tornou o alvo principal do clube saudita para reforçar o setor ofensivo.
Desde a renovação de Cristiano Ronaldo e a chegada de Jorge Jesus ao comando da equipe, o Al-Nassr se mostrou mais ativo no mercado de transferências. Primeiro ao contratar João Félix junto ao Chelsea e, na última quinta-feira (7), ao avançar por Iñigo Martínez, do Barcelona. Coman é o novo alvo para fortalecer e estabelecer de vez o quarteto ofensivo da equipe, somando-se a CR7, Félix e Mané.
Com mais dois anos de contrato com o Bayern de Munique, Coman está avaliado em 30 milhões de euros (R$ 189,6 milhões na cotação atual) pelo site "Transfermarkt". Porém, o clube alemão não deve dificultar tanto a negociação com o Al-Nassr, já que tem seu setor ofensivo inchado, principalmente com a contratação recente de Luis Díaz. Além do colombiano, Serge Gnabry, Harry Kane e Michael Olise são as principais opções de Kompany.
Mercado do Al-Nassr para 2025/26
Depois de temporadas decepcionantes no âmbito nacional, o Al-Nassr se esforçou para convencer Cristiano Ronaldo a renovar com o clube. As garantias de aprimoramento do elenco e a contratação de Jorge Jesus passaram por isso. Desde então, os sauditas fecharam com João Félix e Iñigo Martínez, e buscam se aproximar de Coman. Além do trio, Jorge Jesus já havia indicado a necessidade de contratar um meio-campista para acompanhar Marcelo Brozovic.
Na contramão, as saídas também vão sendo encaminhadas. Jhon Duran foi o primeiro a deixar o clube, fechando com o Fenerbahçe. Laporte e Otávio devem ser os próximos. O zagueiro espanhol, por exemplo, sequer treina com o elenco principal do Al-Nassr nessa pré-temporada. A saída do trio tem como estratégia liberar vagas de estrangeiros no elenco, que seriam completamente preenchidas com a possível contratação de Coman.
