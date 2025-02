Apostas esportivas: mercado dos EUA supera Brasil em R$ 600 bilhões

Os EUA registrou US$ 147,91 bilhões (R$ 840 bilhões) em apostas esportivas em 2024, um aumento de 23,6% em relação ao ano anterior. O Brasil, por sua vez, somou cerca de R$ 240 bilhões no mesmo intervalo de tempo, segundo dados do Banco Central. A diferença é gritante: os americanos apostam quase 3,5 vezes mais do que os brasileiros.

No ano passado, as apostas eram legalizadas em 34 dos 50 estados americanos e no Distrito de Columbia. Entre os principais polos de apostas, Nova York liderou os rankings com um total de US$2,09 bilhões (R$ 11,92 bilhões na cotação atual). Seguido pelos estados da Carolina do Norte e em Vermont somara US$ 605,6 milhões (R$ 3,45 bilhões) em receita. Nova Jersey, Ohio e Pensilvânia também foram estados destaque em apostas.

Apostas esportivas nos EUA cresce mais de 20% em 2024 (Foto: Chris ARJOON / AFP)

O quarto trimestre de 2024 quebrou recordesamericanos e foi o mais lucrativo já registrado para as casas de apostas esportivas legais, com uma receita atingindo US$ 3,66 bilhões (R$ 18,97 bilhões na cotação atual). O número foi 14,2% maior do que em 2023. Os dados foram publicados pela American Gaming Association (AGA), uma associação da indústria de jogos de azar dos EUA.

