Por onde anda Dennis Bergkamp, ex-jogador da Holanda?

Dennis Bergkamp, um dos maiores ícones do futebol holandês e da história do Arsenal, deixou uma marca inesquecível nos gramados com sua técnica refinada e visão de jogo única. Após uma carreira brilhante, o ex-atacante seguiu caminhos diferentes dentro do mundo do futebol, dedicando-se à formação de novos talentos e à parte técnica do esporte. O Lance! te conta por onde anda Dennis Bergkamp.

Histórico da carreira de Dennis Bergkamp

Nascido em Amsterdã, na Holanda, em 10 de maio de 1969, Dennis Bergkamp começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Ajax, onde ingressou ainda jovem. Sob a orientação de Johan Cruyff, fez sua estreia profissional em 1986, demonstrando desde cedo um talento excepcional. Sua passagem pelo Ajax foi marcada por títulos e conquistas individuais, consolidando-se como um dos principais atacantes do futebol holandês.

Em 1993, Bergkamp se transferiu para a Inter de Milão, na Itália. Apesar de enfrentar desafios na adaptação ao estilo defensivo do futebol italiano, ele contribuiu para a conquista da Copa da UEFA em 1994, destacando-se como um dos artilheiros da competição.

O grande auge da carreira de Bergkamp ocorreu no Arsenal, onde chegou em 1995. Sob o comando de Arsène Wenger, ele se tornou peça fundamental no time, contribuindo para a conquista de três títulos da Premier League e quatro FA Cups. Sua habilidade técnica, visão de jogo e gols memoráveis o transformaram em um ícone dos Gunners, sendo homenageado com uma estátua em frente ao Emirates Stadium.

Pela seleção da Holanda, Bergkamp disputou três Copas do Mundo (1994, 1998 e 2002) e duas Eurocopas (1992 e 2000), sendo lembrado por gols históricos, como o famoso gol contra a Argentina nas quartas de final da Copa de 1998.

Por onde anda Dennis Bergkamp?

Após encerrar sua carreira como jogador em 2006, Bergkamp decidiu se manter afastado dos holofotes do futebol profissional por um tempo. No entanto, sua paixão pelo esporte falou mais alto, e ele iniciou sua trajetória como treinador. Em 2011, assumiu o cargo de assistente técnico no Ajax, clube onde começou sua carreira, permanecendo até 2017. Durante esse período, contribuiu para o desenvolvimento de jovens talentos e ajudou na formação de uma nova geração de jogadores.

Após sua passagem pelo Ajax, Bergkamp optou por uma vida mais reservada, focando em sua família e em projetos pessoais. Embora não esteja envolvido ativamente em clubes de futebol no momento, ele continua sendo uma referência no mundo esportivo, sendo frequentemente lembrado por suas contribuições ao futebol e participando de eventos e homenagens relacionados à sua carreira.

Clubes em que jogou

Ajax (1986–1993): 185 jogos, 103 gols Inter de Milão (1993–1995): 52 jogos, 11 gols Arsenal (1995–2006): 315 jogos, 87 gols

No total, Bergkamp acumulou 552 jogos e 201 gols em sua carreira profissional, além de ter defendido a seleção da Holanda em 79 partidas, marcando 37 gols.