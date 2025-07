F1: Bortoleto analisa resultado na corrida sprint no GP da Bélgica

Gabriel Bortoleto conquistou a nona colocação na corrida sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1. O piloto brasileiro da Sauber ganhou uma posição em relação ao grid de largada, neste sábado (26), no Circuito de Spa-Francorchamps. Durante a prova, o novato precisou defender sua posição contra a intensa pressão de Liam Lawson nas voltas finais.

continua após a publicidade

➡️ F1: De ‘virada’, Verstappen vence sprint do GP da Bélgica e deixa McLaren para trás

Sem muitas emoções, Bortoleto conquistou uma posição antes mesmo do início da prova, com a "retirada" de Pierre Gasly por problemas no carro. O brasileiro se defendeu bem na largada e garantiu a nona colocação.

Apesar das limitações de balanço do carro, o piloto da Sauber manteve ritmo constante ao longo da corrida sprint. A disputa com Lawson se estendeu até a bandeirada final, com Bortoleto conseguindo segurar o adversário mesmo sob forte pressão, o que foi celebrado pelo novato.

continua após a publicidade

— Me senti bem. Eu acho que é a posição que dava para chegar, sinceramente. Ir mais para frente hoje, com o balanço que eles tinham, era bem complicado. O Hadjar estava muito rápido e o Lawson logo atrás de mim também. Colocou pressão até a última volta, mas consegui mantê-lo por trás — declarou Bortoleto após a prova.

As dificuldades técnicas do carro limitaram as possibilidades do piloto da Sauber de avançar mais posições. Mesmo assim, ele conseguiu administrar bem a situação e garantir o nono lugar no tradicional e desafiador circuito belga.

continua após a publicidade

A programação da Fórmula 1 continua hoje com a classificação para a corrida principal do GP da Bélgica, que começa às 10h (de Brasília). Sobre as expectativas para a corrida de domingo, Bortoleto se mostrou animado e focado com a próxima etapa.

— O importante hoje é tentar fazer um bom quali, colocar o carro onde colocamos para largar hoje e fazer uma boa corrida. Estou contente de fechar no Top 10 de novo. Amanhã a corrida é mais longa, tem muita degradação dos pneus, então vamos ver se vai chover ou não — afirmou.

Apesar do bom resultado, o piloto destacou que a degradação dos pneus será um fator determinante na prova principal. A dificuldade na etapa pode ainda piorar considerando especialmente a possibilidade de chuva no circuito de Spa-Francorchamps.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte