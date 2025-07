Heptacampeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton passa por problemas na categoria desde sua saída da Mercedes. O último campeão do GP da Bélgica, na temporada de 2024, não teve um bom desempenho neste fim de semana - dos dias 25 a 27 de julho. Com a sequência de resultados aquém, os fãs do piloto lamentam mais uma decepção com a Ferrari na F1 2025.

Vale destacar que Hamilton compete com um novo engenheiro de desempenho no Circuito de Spa-Francorchamps. A mudança ocorreu neste fim de semana, entre os dias 25 a 27 de julho, por solicitação pessoal do heptacampeão mundial, conforme informações divulgadas pela imprensa italiana.

Torcida reprova atuação do piloto em Spa

Como foi o sábado (26) de Hamilton?

Após uma difícil classificação na sexta-feira (25), Lewis Hamilton saiu da 18ª colocação no início da corrida sprint. Problemas com as Alpines fizeram com que ambos os pilotos da equipe largassem do pit lane, o que colaborava com a situação do britânico da Ferrari.

Apesar disso, Hamilton conseguiu "apenas" duas posições, contando com a queda de Pierre Gasly, que havia se classificado em oitavo. O heptacampeão mundial defendeu bem a posição de Kimi Antonelli e se manteve em 17º. Logo na quarta volta, a única ultrapassagem do britânico foi para cima de Nico Hulkenberg.

O resultado negativo se repetiu horas depois, na classificatória para a corrida principal. Durante o Q1, Hamilton se manteve "tímido" na parte inferior da tabela, mas tentou correr atrás da volta ideal nos segundos finais. O tempo registrado pelo britânico fora suficiente para alcançar a vaga no Q2.

Com isso, o brasileiro Gabriel Bortoleto seria jogado para a zona de eliminação. A situação, no entanto, voltou a ficar ruim para Hamilton quando sua volta foi cancelada, o que deu ao novato da Sauber o 15º lugar. Além da eliminação confirmada do piloto da Ferrari.