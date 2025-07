Acompanhe as classificatórias do GP da Bélgica na F1 2025

*EM ATUALIZAÇÃO: Q1 e Q2 finalizados

Em fim de semana de sprint, a Fórmula 1 volta ao tradicional Circuito de Spa-Francorchamps para a classificatória da corrida principal de domingo (27). O GP da Bélgica acontece entre os dias 25 e 27 de julho na província de Liège, na Bélgica. Com fortes chances de chuva, as equipes entram na pista às 10h (de Brasília), com transmissão da Band e F1TV.

Como está sendo a classificação do GP da Bélgica?

Q1: "Largada" autorizada

Antes mesmo da entrada na pista, Nico Hulkenberg precisou trocar a asa dianteira após esbarrada com o Lance Stroll ainda nos boxes. Os pilotos não demoraram para entrar no circuito com o início da primeira etapa da classificatória, com as McLaren a completar as primeiras voltas rápidas. Oscar Piastri assumiu a liderança com 0,07 s de vantagem sobre o companheiro Lando Norris.

Verstappen abre sua primeira volta rápida. Enquanto isso, as Mercedes registram tempos inferiores aos líderes do Mundial de Pilotos, com George Russel e Kimi Antonelli na terceira e quarta posição. Com um tempo sólido, o tetracampeão mundial superou Norris para assumir a segunda colocação, com 1m42s066.

Após as voltas de conhecimentos, os pilotos começaram a pontuar na primeira quali, com grandes mudanças na liderança. Até o meio da etapa, o líder era Charles Leclerc ao marcar 1m41s635, seguido de Carlos Sainz (+0.056) e Liam Lawson (+0.130).

O início complicado no primeiro setor - problema da etapa para a McLaren - não abalou o desempenho de Norris na volta, e o britânico assumiu mais uma vez a liderança com 1m41s010. Com mais um problema no setor inicial, Piastri voltou a subir na tabela, mas não foi suficiente para superar o companheiro.

Na parte debaixo da tabela, Russell, Antonelli e Gabriel Bortoleto registraram parciais muito "cedo" nas classificatórias e ficaram para trás no grid, com risco de eliminação. Os pilotos da Mercedes conseguiram passar para o meio da tabela, assim como o brasileiro, que chegou a 10ª colocação.

Com o tempo zerado, os "retardatários" correram atrás do prejuízo com as voltas rápidas e empurraram Antonelli e Bortoleto para zona de eliminação. O responsável por eliminar o brasileiro foi Lewis Hamilton, ao completar seu novo tempo. Para a sorte do Brasil, o britânico teve a volta deletada, o que deu ao novato da Sauber o 15º lugar.

Lewis Hamilton, Franco Colapinto, Kimi Antonelli, Fernando Alonso e Lance Stroll foram eliminados no Q1.

Q2: Nova chance para o Brasil

A dupla da Red Bull, Russell e Ocon foram os primeiros a entrar na pista logo nos minutos iniciais da segunda quali. Apesar disso, o primeiro tempo registrado foi "apenas" quase cinco muntos depois. Verstappen marcou 1m40s951 e garantiu provisoriamente o topo da tabela, que logo foi recuperado pela dupla da McLaren, com Piastri a frente de Norris por 0,08s de diferença.

Oliver Bearman foi o único a não registrar tempo rápido até os 5 minutos finais do Q2, após ter escapado da pista em sua volta rápida. Os pilotos retornaram aos boxes para preparação para a reta final da etapa. Até o momento, a dupla da Sauber, entre Hulkenberg e Bortoleto, se mantém fora da zona de classificação com a 11ª e 12ª colocação, respectivamente.

As estratégias de Verstappen e da McLaren pareciam diferentes nesta etapa. Enquanto o holandês decidiu por ficar nos boxes, os pilotos "Papayas" entraram novamente na pista, apesar do mesmo composto de pneus macios.

Com o tempo zerado, os pilotos voltaram a abrir voltas rápidas para a última tentativa de classificação. Em grande categoria, o Bortoleto faz um tempo impressionante para assumir a sétima colocação e garantir sua vaga no Q3. A chance da eliminação ainda existia para o brasileiro, mas Ocon e Bearman sofrem com problemas e não conseguem sair da zona de eliminação.

Esteban Ocon, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg e Carlos Sainz foram eliminados no Q1.

Q3: Muita classe de Bortoleto

Todos os pilotos classificados estão na pista.

Como foi a sprint?

A largada de Oscar Piastri parecia muito boa, mas a "maldição" do P1 aconteceu mais uma vez no GP da Bélgica. Ainda na primeira volta, Max Verstappen aproveitou o vácuo para ultrapassar por fora e assumir a liderança da prova. O mesmo aconteceu com Lando Norris e Charles Leclerc, com o monegasco conquistando o terceiro lugar. Gabriel Bortoleto, que ganhara uma posição com a ausência de Pierre Gasly no grid de largada, defendeu bem a posição e se manteve em nono.

A desvantagem de Norris foi rapidamente recuperada pelo britânico na quarta volta, quando tomou de volta a terceira posição. O francês Gasly entrou na pista, apesar de estar duas voltas atrasado do pelotão da F1. Com isso, destaca-se a estratégia dos pilotos da parte debaixo da tabela para aproveitar a prova como teste, já que há apenas um treino livre em Spa.

No meio da tabela, Bortoleto tentava fechar a diferença para Isack Hadjar pela oitava colocação. O brasileiro, no entanto, precisava se defender de Liam Lawson e a desvantagem sobre o novato da Racing Bulls so aumentou. Apesar disso, manteve-se forte contra Lawson.

De volta para a liderança, Piastri sofria em uma disputa dupla contra Verstappen e o companheiro de equipe, que chegava por trás. Em destaque, Norris preservou a bateria do carro bem mais que o australiano durante todo o circuito. A briga era acirrada, mas a corrida sprint é curta e o fim estava cada vez mais próximo. Após a recuperada de Norris, não houve mais mudanças no top-10 do grid. Verstappen liderou a corrida, seguido de perto por Piastri e Norris.

Max Verstappen comemora vitória na corrida sprint do GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Confira programação, horários e onde assistir à etapa da F1

➡️ Sexta-feira, 25 de julho

🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação da corrida sprint: 11h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 26 de julho

🏎️ Corrida sprint: 7h — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação da corrida principal: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 27 de julho

🏎️ Corrida principal: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília