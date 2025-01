Lelê retorna aos treinos e vê Carioca como redenção no Fluminense

Contratado em 2023, Lelê não conseguiu cair nas graças da arquibancada após ter sido vice-artilheiro do Campeonato Carioca daquela edição. No ano passado, o atleta sofreu uma grave lesão no joelho e desfalcou o Fluminense de abril até o fim da temporada.

De volta aos treinos, o centroavante vê o início do estadual como uma grande oportunidade para dar a volta por cima no Tricolor. Enquanto Germán Cano e Kauã Elias não se reapresentaram, o atleta deve ser a referência nos jogos contra Sampaio Corrêa, Volta Redonda, Maricá e Portuguesa.

Em 2024, o Fluminense somou apenas 14 gols em 85 partidas com os dois centroavantes e diagnosticou a questão como um dos problemas a ser sanado em 2025. Somente no Campeonato Carioca do ano passado, Lelê balançou as redes seis vezes e vinha sendo o grande destaque do Tricolor.

Sem ter jogado com Mano Menezes, o centroavante tem a chance de apresentar sua credenciais e buscar um lugar no elenco principal. Sob comando de Marcão, assim como foi no início da temporada passada, o atleta de 27 anos colocará em prova seu potencial.

Enquanto Cano se encaminha para a reta final de sua carreira próximo de completar 37 anos de idade, Kauã Elias já atrai olhares da Europa e pode ser negociado no meio do ano. Enquanto isso, o Fluminense pensa em ter cada vez mais no plantel jogadores que estejam em idades próximas de seus auges, como é o caso de Lelê, que pode se beneficiar do novo perfil de investimento do clube.

Neste momento, o Tricolor não está em busca de centroavantes na janela de transferências e enxerga outros setores como prioritários para reforçar. Com menos um motivo para se preocupar, Lelê sonha em se firmar e conquistar o carinho das arquibancadas em um ano desafiador, mas com muitas possibilidades.