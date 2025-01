O elenco que vai disputar o Campeonato Carioca 2025 já se apresentou no CT Lonier, no dia 2 de janeiro, para iniciar a preparação do Botafogo para o estadual. Com o time principal ainda de férias, a equipe será composta em parte por jovens do sub-20 e jogadores que retornaram de empréstimo. Porém, Jeffinho, primeira contratação do ano, também irá integrar o Alvinegro.

Apesar de fazer parte do elenco glorioso desde de janeiro de 2024, ao ser cedido pelo Lyon, por empréstimo, o jogador foi comprado pelo clube carioca em definitivo, por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões).

Em 2023, o Botafogo havia vendido 100% dos direitos econômicos de Jeffinho ao Lyon por 10 milhões de euros (R$ 55 milhões na cotação da época). A negociação acontece em meio a um período de crise financeira do clube francês.

Na temporada, o atacante chegou como uma das grandes atrações do Glorioso, mas perdeu espaço ao longo do ano por conta de lesões e chegadas de outros reforços. Em 19 partidas, o atleta marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências. Agora, 100% recuperado, o atleta inicia preparação para o estadual para recuperar o ritmo e chegar bem fisicamente para o restante da temporada.

Além de Jeffinho, Matheus Nascimento, Kauê, Carlos Alberto, Patrick de Paula e Raul também são alguns conhecidos da torcida que integram a equipe no período. Sob o comando de Carlos Leiria (treinador do sub-20), o grupo irá disputar as cinco primeiras rodadas do Estadual.

Ao conquistar o título inédito da Libertadores e o Brasileirão logo na sequência, a equipe principal estendeu sua temporada para a disputa da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Por conta da longa trajetória vitoriosa de 2024, a reapresentação do time acontecerá depois do início do Campeonato Carioca.

