Antes de Atlético-MG x Santos, Neymar fecha parceria

A partida entre Atlético-MG e Santos, no último domingo, foi movimentada. Para além do susto sofrido por Neymar, teve também jogador deixando o gramado de ambulância no empate em 1 a 1. Mas o duelo entre alvinegros foi marcado por um encontro importante na véspera.

Neymar e Henrique Muzzi, diretor comercial e de comunicação do Instituto Galo, se encontraram no hotel onde o Santos estava hospedado. O objetivo foi firmar parceria entre a entidade mineira e a instituição do jogador do Peixe.

- O Instituto Galo é, hoje, o maior projeto social do esporte brasileiro. Nós impactamos, por ano, a vida de 200 mil crianças e adolescentes aqui em Minas Gerais. Temos uma longa data já de conversa com o Instituto Neymar - destacou Henrique Muzzi, que completou:

- A gente tem o privilégio de estar com você aqui hoje, representa muito essas crianças também. Então estamos entregando essa camisa em nome do instituto - completou.

O jogo

O gol que abriu o placar saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Em belo cruzamento de Scarpa, Igor Gomes, que havia entrado no intervalo na vaga de Rony, se desmarcou de Igor Vinícius e bateu rasteiro para o fundo da rede: 1 a 0 Galo.

Minutos depois, o goleiro Gabriel Brazão passou a sentir um mal-estar em decorrência do forte choque na testa e não conseguiu continuar na partida. Ele deixou o campo de ambulância, sendo substituído por Diógenes.

O Santos empatou aos 40 minutos do segundo tempo, após falta cometida por Lyanco sobre Tiquinho Soares. O camisa 9 não se deixou abalar pelas tentativas do goleiro Everson de desestabilizá-lo. Mesmo sem marcar há 14 jogos, o atacante bateu firme e rasteiro no canto direito, deixando tudo igual no placar.