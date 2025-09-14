Após jogo do Santos, Neymar detona gramado sintético do estádio do Atlético-MG: ‘Uma m…’

O atacante do Santos Neymar fez duras críticas ao gramado sintético da Arena MRV após o empate por 1 a 1 diante do Atlético-MG, neste domingo (14), em Belo Horizonte.

O camisa 11 já havia se manifestado em outras ocasiões contra o piso do tipo society. No Instagram, publicou um story afirmando: “Comprovado! Gramado sintético é uma m...”.

No dia 4 de agosto, após a partida contra o Juventude, no Morumbis, Neymar já havia declarado que considera praticamente impossível atuar nesse tipo de gramado.

— Jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Atuar em campo de society me incomoda como jogador, independentemente das minhas lesões. Jogar em um gramado de qualidade é sempre melhor. Fico feliz por voltar aqui depois de tantos anos. Sempre me senti bem neste estádio, com vitórias e gols — afirmou Neymar na zona mista.

Neymar faz post no story do instagram criticando o gramado sintético da Arena MRV. (Foto: Divulgação/ Instagram)

O jogo:

Aos 40 segundos de jogo, Neymar prendeu o pé no gramado e caiu. O atacante torceu o tornozelo, recebeu atendimento médico ainda em campo e reforçou a proteção no local com uma “botinha”.

Questionado sobre a atuação do camisa 10, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a performance do jogador e também comentou sobre o gol perdido no primeiro tempo.

— Quanto ao Neymar, ele teve chances no primeiro tempo, e isso é importante. Vamos ter ainda um Neymar melhor, quero um Neymar melhor porque gosto de trabalhar com grandes jogadores. Ele é um dos grandes, e eu gosto disso. É humilde e precisamos dele. Em todo momento vimos sua qualidade — afirmou o argentino.

O Santos folga nesta segunda-feira (15) e retoma os treinos na terça-feira (16), iniciando a preparação para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (21), na Vila Belmiro. Vojvoda terá o retorno de Rollheiser, que cumpriu suspensão. Por outro lado, Zé Ivaldo, Escobar e Igor Vinícius estão suspensos.

Com o empate, o Santos estacionou na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.

