Após jogo do Santos, Neymar detona gramado sintético do estádio do Atlético-MG: ‘Uma m…’
Neymar acumula 23 jogos e 7 gols pelo Santos nesta temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante do Santos Neymar fez duras críticas ao gramado sintético da Arena MRV após o empate por 1 a 1 diante do Atlético-MG, neste domingo (14), em Belo Horizonte.
Tiquinho Soares quebra o silêncio após jejum de gols no Santos: ‘Não desaprendi’
Futebol Nacional
Santos atualiza boletim médico de Gabriel Brazão; goleiro deixou o gramado de ambulância
Futebol Nacional
Melhores momentos: Em jogo de reviravoltas, Santos arranca empate diante do Atlético-MG
Futebol Nacional
O camisa 11 já havia se manifestado em outras ocasiões contra o piso do tipo society. No Instagram, publicou um story afirmando: “Comprovado! Gramado sintético é uma m...”.
No dia 4 de agosto, após a partida contra o Juventude, no Morumbis, Neymar já havia declarado que considera praticamente impossível atuar nesse tipo de gramado.
— Jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Atuar em campo de society me incomoda como jogador, independentemente das minhas lesões. Jogar em um gramado de qualidade é sempre melhor. Fico feliz por voltar aqui depois de tantos anos. Sempre me senti bem neste estádio, com vitórias e gols — afirmou Neymar na zona mista.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
O jogo:
Aos 40 segundos de jogo, Neymar prendeu o pé no gramado e caiu. O atacante torceu o tornozelo, recebeu atendimento médico ainda em campo e reforçou a proteção no local com uma “botinha”.
Questionado sobre a atuação do camisa 10, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a performance do jogador e também comentou sobre o gol perdido no primeiro tempo.
— Quanto ao Neymar, ele teve chances no primeiro tempo, e isso é importante. Vamos ter ainda um Neymar melhor, quero um Neymar melhor porque gosto de trabalhar com grandes jogadores. Ele é um dos grandes, e eu gosto disso. É humilde e precisamos dele. Em todo momento vimos sua qualidade — afirmou o argentino.
O Santos folga nesta segunda-feira (15) e retoma os treinos na terça-feira (16), iniciando a preparação para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (21), na Vila Belmiro. Vojvoda terá o retorno de Rollheiser, que cumpriu suspensão. Por outro lado, Zé Ivaldo, Escobar e Igor Vinícius estão suspensos.
Com o empate, o Santos estacionou na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.
➡️ Tiquinho Soares quebra o silêncio após jejum de gols no Santos: ‘Não desaprendi’
- Matéria
- Mais Notícias