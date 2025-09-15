Todos os anos o Campeonato Brasileiro revela jovens promessas que ajudam os times esportiva e financeiramente. Confira o levantamento do Lance! sobre os jovens atletas entre 17 a 21 anos que têm o maior valor de mercado no Brasileirão.

O primeiro nome da lista é o do atacante Vitor Roque, do Palmeiras. O Tigrinho tem 20 anos e possui um valor de mercado de 20 milhões de euros, que corresponde a R$ 125,1 milhões na cotação atual. O jogador foi adquirido pelo Verdão em fevereiro de 2025 e chegou como principal reforço do clube na janela.

O segundo atleta da lista é o Rayan, que joga na ponta direita no Vasco. O valor de mercado do jogador de 19 anos é de 18 milhões de euros, que correspondem a R$ 112,6 milhões. O terceiro é o meio-campista Breno Bidon, do Corinthians. O garoto de 20 anos vale 12 milhões de euros, cerca de R$ 75 milhões.

Augustín Giay é o quarto jovem da lista. Com 21 anos, o lateral argentino, que atua pelo Palmeiras, vale 11 milhões de euros, que equivalem R$ 68 milhões. Em quinto lugar, temos Matheus França, de 21 anos, do Vasco, avaliado em 10 milhões de euros (R$ 62,5 milhões na cotação atual)

Na sequência, aparece a promessa argentina de apenas 18 anos que atua pelo Botafogo: Álvaro Montoro. O preço de mercado do ítalo-argentino é de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões). A sétima colocação é ocupada pelo zagueiro vascaíno Robert Renan, de 21 anos, que vale 7,5 milhões de euros (R$ 46,9 milhões)

Em oitavo lugar, Ricardo Mathias, de 19 anos, do Internacional, vale 7 milhões de euros (R$ 43 milhões). Keny Arroyo, do Cruzeiro, também com 19 anos tem o mesmo valor de mercado. O penúltimo colocado é Wallace Yan, do Flamengo.

Com 20 anos, o atleta vale 6 milhões de euros (R$ 37,7 milhões). Ryan Francisco, com 18 anos, do São Paulo, tem as mesmas cifras. Em último lugar, Zé Lucas, do Sport, que vale 5 milhões de euros (R$ 31,3 milhões). O jogador tem apenas 17 anos.

Vitor Roque jogador do Palmeiras comemora seu gol durante partida contra o Internacional (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja o ranking dos jogadores mais valiosos entre 17 e 21 anos do Brasileirão