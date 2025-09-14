menu hamburguer
Fora de Campo

Resultado de dividida em Atlético-MG x Santos choca web: ‘Nossa senhora’

Gabriel Brazão deixou o campo com ajuda de uma ambulância

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
17:41
O confronto entre Atlético-MG e Santos, deste domingo (14), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por uma cena forte. Durante o segundo tempo da partida, o goleiro Gabriel Brazão protagonizou uma dividida com Igor Gomes, que resultou em um grande galo na própria cabeça.

Tudo começou quando o atacante Hulk cruzou em direção a área do Peixe, aos cinco minutos. Ao tentar afastar a bola, o arqueiro do alvinegro teve um encontram com o meia do Galo. Brazão levou a pior na dividida e acabou sendo atingindo pelo joelho do adversário no rosto.

O goleiro teve dificuldades de se lavantar após o choque e precisou ser atendido pelos médicos do Santos. O resultado do lance gerou um galo enorme na testa do jogador. Posteriormente, Brazão ainda se manteve em campo até os 20 minutos, quando precisou deixar o campo em uma ambulância.

O fato repercutiu rapidademente nas redes sociais. Torcedores se mostraram preocupados com o resultado da jogada. Veja a repercussão abaixo:

