Allianz terá ‘público de Série A’ em final da Kings League Brasil

A primeira decisão da Kings League Brasil terá um "público de Série A" no Allianz Parque. A reportagem do Lance! apurou que o evento já vendeu 90% dos ingressos e quase 30 mil pessoas vão lotar o estádio do Palmeiras para acompanhar a final entre a Furia FC, time que tem Neymar e Cris Guedes como presidentes, contra o Dendele FC, clube comandado pelos streamers Luqueta e Paulinho Loko.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O sucesso da competição que vai além das redes sociais, onde milhares de pessoas acompanham todas as rodadas os jogos da copa de fut 7, além das diversas rodadas com ingressos esgotados na Kings League Arena, espaço que recebe a competição em Guarulhos, em São Paulo.

Na primeira semana de vendas, a competição já tinha ocupado quase 50% das entradas disponíveis, com mais de 16 mil entradas comercializadas. A expectativa é que até a hora da bola rolar, às 20h30, todos os ingressos tenham sido vendidos. Até o momento, dos oito setores do Allianz Parque, divididos em dois anéis, um deles já está completamente esgotado. O Superior Sul não tem mais entradas para a partida deste domingo.

continua após a publicidade

Ao comparar com públicos que o Palmeiras colocou na competição no Allianz neste Brasileirão, é possível que a final da Kings League alcance uma ocupação maior do que o alviverde tem colocado no seu estádio. Recentemente, o Santos levou 35 mil pessoas para a arena em jogo diante do Ceará, pela Série A. A média de público do Verdão até aqui na competição nacional é de 29.690 torcedores.

Allianz Recebeu três jogos da Série A nesta temporada. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Valores dos ingressos

Os dois anéis inferiores, leste e oeste, são as duas áreas mais caras à venda para a final da Kings League Brasil. A meia entrada custa R$ 157,50 e a inteira R$ 315. Os setores norte e sul da parte inferior vêm na sequência, com valores de R$ 105 (meia-entrada) e R$ 210 (inteira).

continua após a publicidade

No anel superior, os valores são menores. No leste ou oeste, os preços são de R$ 79 (meia-entrada) e R$ 158 (inteira). No superior norte os ingressos custam R$ 34 (meia-entrada) e R$ 74 (inteira).

Neymar dá ingressos de presente para a final

Em suas redes sociais, o atacante Neymar anunciou em seu Instagram a distribuição de ingressos gratuitos para a decisão da Kings League Brasil. Através de sua conta oficial, o atacante publicou um link com um formulário para ser preenchido pelo público para tentar concorrer a alguns ingressos para a partida (veja a publicação clicando aqui). No total, Neymar anunciou que estava presenteando com 250 entradas para a final, sem especificar para qual setor do estádio.

A bola rola para Furia e Dendele a partir das 20h30 no Allianz Parque. Antes, o estádio receberá uma série de atrações, como uma disputa de pênaltis e shoot outs, além de um show do cantor MC Hariel, que também atuou como presidente de um time no campeonato, o Funkbol FC.