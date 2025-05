Como time da Kings League ‘usou’ o Corinthians, saiu de zebra e virou finalista

A primeira final da Kings League Brasil acontecerá neste domingo (18) direto do Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Em campo, um dos times vai disputar a decisão carregando um "DNA corintiano", maior rival do Alviverde, para buscar a taça da competição de fut. O Dendele FC deixou para trás o status de "zebra" e chega na decisão pronto para bater de frente com a Furia FC, equipe presidida por Neymar.

O time é comandado pelo streamer e influenciador Luqueta, que conta com quase 1,5 milhão de seguidores no Instagram e 2 milhões de inscritos em sua conta na Twitch, ao lado do também streamer Paulinho Loko, com quase 7 milhões em sua conta no Instagram.

A dupla controla o projeto do Dendele FC e entrou na Kings League Brasil com um elenco formado por experientes jogadores de fut 7. E muitos com um fato em comum: já vestiram a camisa do Corinthians no fut 7 e brilharam nos campos sintéticos representando o Timão. De acordo com as regras da competição, os clubes montam seus elencos com alguns atletas que foram "draftados" pelos presidentes e pelo técnico, e outros que são convocados como "wildcards".

Os "wildcards" são considerados atletas de nível superior e com mais experiência na modalidade. Podem ser convocados para toda a competição ou apenas uma única partida. Dos quatro nomes escolhidos pelo Dendele FC, todos eles já jogaram ou ainda representam o alvinegro paulista em competições de fut 7.

O artilheiro da equipe, Lucas Hector, tem 12 gols marcados em nove partidas da Kings League Brasil. O jogador, que atua no meio, venceu com o Corinthians o Mundial de Fut 7 de 2023 no México, além de passagens por times de futsal e futebol de campo. Lyncoln Oliveira é mais um que tem no seu currículo o time de fut 7 do alvinegro, campeão da Liga das Américas 2024 e também do mundial no México.

Dendele FC largou o status de 'zebra' e garantiu vaga na final da Kings League Brasil. (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)

Os outros dois ainda fazem parte do elenco 2025 do time de fut 7 do Timão. Canhoto, que é ala, foi anunciado como jogador da equipe para a temporada 2025. Em sua história pela categoria, foi mais um que integrou o elenco campeão da Liga das Américas do ano passado. Também tem passagens pela Portuguesa e Sport nas categorias de base.

Kaká também atua de ala e tem três gols e duas assistências em oito jogos nesta Kings League. O jogador fará parte do elenco do Corinthians fut 7 neste ano. O clube tem pela frente o Campeonato Paulista da modalidade, que inicia dia 24 de maio, uma semana depois da final da outra competição.

Para completar a trupe que representa o Corinthians na modalidade está o técnico Welington Oliveira, conhecido como Preto, que atua na equipe feminina do alvinegro nas competições de fut 7.

Entretanto, os cinco nomes estão com vaga garantida com o time do Dendele FC para a disputa da Copa do Mundo de Clubes deste ano, que será disputada em Paris, na França, e reuniu os semifinalistas do Brasil. Além do time de Luqueta e Paulinho Loko, a Furia, de Neymar, o Desimpedidos Goti e o o Fluxo FC, que pertence ao streamer Nobru.

DNA corintiano nas arquibancadas

Não é só no elenco que o Dendele FC tem similaridades com o Corinthians. Durante a disputa da fase de liga da competição, a equipe se destacou nas arquibancadas pelas músicas fazendo referências à canções usadas por torcedores corintianos e uma atuação digna de estádios de futebol, com percussão, bandeiras e faixas. Entre os cantos entoados após a classificação para a final está o famoso "poropopó" feito pelos alvinegros.

A atuação da torcida não é única, já que vários times da liga tiverem festas marcantes ao longo do campeonato. Entretanto, foi possível acompanhar das arquibancadas a "trajetória sofrida" da equipe ao longo das nove rodadas dos pontos corridos e, em seguida, no mata-mata.

Torcida do Dendele FC na Kings League Brasil. (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)

Na fase de liga, o Dendele FC jogou até a última rodada brigando por uma vaga e quase ficou de fora dos playoffs. Para testar os corações dos torcedores, como muitos corintianos estão acostumados, empataram o jogo no fim e passaram para as quartas de final. Na disputa contra a G3X, um dos times candidatos ao título, fez 8 a 4 cravou a maior zebra da Kings League Brasil até aqui.

Nas semis, fez um jogo com direito a duas viradas e eliminou o Fluxo FC, garantido a disputa no Allianz Parque neste domingo. A campanha embalada pode tornar a partida mais equilibrada e, quem sabe, terminar com título do quarteto alvinegro representando a equipe do Dendele FC no estádio do rival.