Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele assume o comando da equipe no dia 26 de maio, após a última rodada da La Liga. Com o nome do treinador em alta, Cris Guedes, presidente da Fúria, clube da Kings League, aproveitou para brincar com uma "possível" contratação do italiano.

Em contato com a imprensa durante passagem na zona mista do torneio, Cris Guedes declarou que Ancelotti seria um ótimo técnico da Kings League. Ele citou a personalidade do treinador como a diferencial.

- O homem tem cinco ligas nacionais e cinco Champions. É da resenha, já vi que ele fuma charuto e gosta de sair com a rapaziada. Acho que é o técnico perfeito no momento que a gente está vivendo. Mas ele ia ter que treinar um pouco mais para bater os pênaltis - brincou o empresário.

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em cinco ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.