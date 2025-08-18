menu hamburguer
Jornalista fica indiginado com situação do Santos: ‘Se precisar eu compro’

Cruzmaltino atropelou o Peixe no Morumbis pelo Brasileirão

Neymar abraça Fernando Diniz no Morumbis após goleada por 6 a 0 do Vasco diante do Santos. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraNeymar abraça Fernando Diniz no Morumbis após goleada por 6 a 0 do Vasco diante do Santos. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/08/2025
13:22
  • Matéria
  • Mais Notícias

As raízes santistas do novo narrador da Globo Jorge Iggor se afloraram em análise publicada em seu canal no Youtube, após Santos x Vasco. O jornalista lamentou a fase do time paulista e colocou luz sob a crise de infraestrutura que o Santos vive.

- Vocês lembram que eu agradeci o pai do Neymar pelas reformas que ele fez na precárias estruturas do Santos. Mas ao mesmo tempo, isso me deixou indiginado, porque não deveria precisar esperar o pai do Neymar chegar para que um muro fosse pintado. Uma lata de tinta. Se for por isso eu compro. Oh Santos, se precisar de uma lata de tinta, não tem problema, eu compro. Tá precisando de doação? A gente faz uma vaquinha - começou.

- É muito triste que um clube do tamanho do Santos não consiga andar com as próprias pernas. É muito triste que não enxergue o atraso que ele vive e a piscina de tuberões na qual ele está navegando e sendo engolido. O Santos virou de costas para o futuro - disparou Jorge Iggor.

Santos 0 x 6 Vasco (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

