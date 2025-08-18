As raízes santistas do novo narrador da Globo Jorge Iggor se afloraram em análise publicada em seu canal no Youtube, após Santos x Vasco. O jornalista lamentou a fase do time paulista e colocou luz sob a crise de infraestrutura que o Santos vive.

- Vocês lembram que eu agradeci o pai do Neymar pelas reformas que ele fez na precárias estruturas do Santos. Mas ao mesmo tempo, isso me deixou indiginado, porque não deveria precisar esperar o pai do Neymar chegar para que um muro fosse pintado. Uma lata de tinta. Se for por isso eu compro. Oh Santos, se precisar de uma lata de tinta, não tem problema, eu compro. Tá precisando de doação? A gente faz uma vaquinha - começou.

- É muito triste que um clube do tamanho do Santos não consiga andar com as próprias pernas. É muito triste que não enxergue o atraso que ele vive e a piscina de tuberões na qual ele está navegando e sendo engolido. O Santos virou de costas para o futuro - disparou Jorge Iggor.

