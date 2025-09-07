Atitude de Sinner antes de pegar Alcaraz no US Open viraliza: ‘Desnecessário’

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, e o espanhol Carlos Alcaraz, número 2, decidem neste domingo (7), o título do US Open. Uma atitude do jogador italiano antes da partida começar dividiu muito as opiniões nas redes sociais estrangeiras.

Para muitos amantes de tênis, a final entre Sinner e Alcaraz, no US Open, é um dos jogos mais importantes do ano. Além de se tratar de um Grand Slam, o duelo é entres os dois principais nomes do esporte atualmente.

Toda essa importância, no entanto, parece não ter afetado um dos finalistas. Antes da final entre Sinner e Alcaraz, no US Open, o italiano foi flagrado no vestiário fazendo embaixadinhas e correndo atrás de um membro do seu staff. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais. Veja abaixo.

O italiano Jannik Sinner na vitória sobre o compatriota Lorenzo Musetti no US Open (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Veja vídeo da atitude de Sinner antes da final com Alcaraz pelo US Open

Tradução: 15 minutos antes de uma final do Grand Slam, esse cara não é real... - Grande repercussão antes da final entre Sinner e Alcaraz no US Open

Tradução: Desnecessário pouco antes da partida.

Tradução: Essa propaganda constante que Sinner claramente sabe que está sendo gravada em vídeo e depois vazada para a mídia é para nos tornar mais queridos por ele? Simplesmente parece um comportamento antinatural e estranho, não é?

Tradução: tentando aliviar o estresse - Grande repercussão antes da final entre Sinner e Alcaraz no US Open.

Caminho até a final

Jannik Sinner e Alcaraz fazem a final do US Open. O italiano trilhou um caminho dominante, mas foi testado em momentos cruciais. O número 1 do mundo cedeu apenas dois sets em sua jornada até a final. Ele superou adversários perigosos como o cazaque Alexander Bublik e o compatriota Lorenzo Musetti por 3 a 0, mas precisou mostrar resiliência para vencer Denis Shapovalov e o canadense Félix Auger-Aliassime, ambos por 3 sets a 1.

Carlos Alcaraz chega à grande final em estado de graça, com uma campanha de perfeição absoluta. O espanhol alcançou a decisão sem perder um único set em todo o torneio, uma demonstração de domínio raramente vista. Em sua trajetória, passou por adversários como Reilly Opelka e Jiří Lehečka sem dificuldades. O auge de sua campanha foi na semifinal, onde apresentou uma atuação de gala para superar a lenda Novak Djokovic por impressionantes 3 sets a 0, um resultado que chocou o mundo do tênis e elevou sua confiança ao nível máximo.

Em Nova York, é apenas a segunda vez que os dois rivais vão medir forças. Na primeira, nas quartas de final de 2022, Alcaraz não só levou a melhor, numa batalha de cinco sets (sendo dois tiebreaks, como acabou conquistando, naquela semana, o primeiro de seus cinco títulos desse nível. Sinner e Alcaraz na final do US Open!