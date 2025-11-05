A Adidas anunciou de forma oficial nesta quarta-feira (5) o lançamento de 22 novos uniformes para seleções, que integram a nova coleção da marca para a Copa do Mundo de 2026. Os designs destacam os traços históricos de cada seleção, que ganham uma nova versão baseada na modernidade, conforme divulgou a empresa alemã em seu anúncio.

Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

As federações que ganharam novos uniformes foram Argentina, Bélgica, Chile, Colômbia, Costa Rica, Alemanha, Hungria, Itália, Japão, México, Irlanda do Norte, Peru, Catar, Arábia Saudita, Escócia, Espanha, Suécia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Venezuela País de Gales.

Em algumas das camisas, como na Alemanha, a Adidas optou por retomar um design que ficou marcado na história do país. Os alemães jogarão o Mundial de 2026 com um uniforme que tem o padrão inspirado no modelo da Copa de 1990, quando aconteceu a conquista do tricampeonato. No México, a tradicional camisa verde ganha um grafismo interno que remete às artes dos Maias e Incas, duas grandes civilizações pré-colombianas distintas que fazem parte da história mexicana.

Na seleção peruana, a camisa branca com a faixa vermelha na diagonal, padrão em todos os primeiros uniformes da equipe, ganha contornos modernos em um formato inédito na história do país, que assina os uniformes do time desde 2023.

Adidas lançou uniformes para seleções que estarão na Copa de 2026. (Foto: Divulgação/Adidas)

Executivos da Adidas destacam campanha de lançamento dos uniformes

Thomas Mace, vice-presidente de design da Adidas, afirma que a ideia da marca é honrar as tradições das seleções que são patrocinadas pela empresa e que há uma mescla de "identidade cultural com a estética moderna", como ele define.

- Desenhar nossa coleção de uniformes para a Copa do Mundo de 2026 foi uma oportunidade de honrar a identidade única de cada país, enquanto impulsionamos os limites da inovação e do desempenho. Cada camisa conta uma história, mesclando herança cultural com estética moderna, e foi desenvolvida com nossas tecnologias mais avançadas para manter os jogadores frescos e confortáveis no maior palco do futebol. Dos detalhes visuais ousados ao logotipo mutante e aos recursos de ventilação inovadores, esta coleção representa o futuro do design de uniformes de futebol - destaca o executivo.

A empresa vê o Mundial como uma oportunidade de eternizar os uniformes, já que a competição tem potencial para transformar o interesse esportivo em um "boom" comercial por ter a torcida mobilizada em torno de cada uma das seleções. Sam Handy, diretor-geral de Futebol da Adidas, também lembra que a próxima edição de Copa será a maior da história em termos de quantidade de times, o que aumenta a exposição das peças ao público.

- O uniforme nacional é o símbolo da união e do orgulho de um país. À medida que as seleções entram em campo na maior Copa do Mundo da história, elas carregam as esperanças de uma nova geração de torcedores, enquanto representam as que vieram antes. Uma Copa do Mundo é sobre criar momentos que transcendem o estádio e, por isso, projetamos os uniformes como uma homenagem às raízes de cada nação, mas também para celebrar uma era em que cada torcedor, em qualquer lugar, faz parte da história - completa.