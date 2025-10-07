Em seu primeiro ano à frente da gestão do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antonio La Porta anunciou mudanças no direcionamento comercial e de marketing da entidade em 2025, como a troca de executivos do setor e novos acordos de patrocínio para a instituição. Entre eles, a chegada da Adidas como nova fornecedora de material esportivo para as missões do COB no ciclo até os Jogos de Los Angeles, em 2028. A mudança para a empresa alemã faz parte da estratégia de expansão de marca e possibilidade de novos negócios.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Marco La Porta detalhou bastidores da negociação e quais as decisões tomadas pelo COB para fechar o acordo com a Adidas no começo deste ano. A marca substitui a atual chinesa Peak, que fornecia os uniformes do Time Brasil no ciclo das Olimpíadas de Paris e da Riachuelo, marca brasileira que vestiu os atletas na Cerimônia de Abertura. O executivo explicou que a ação já estava prevista desde a sua chegada ao comitê.

Atualmente, o COB tem 22 marcas como patrocinadoras oficiais e com um ticket médio maior do que o ciclo anterior. Os contratos assinados pela gestão La Porta seguiram um padrão de, no mínimo, quatro anos (2025-2028) e outros já incluindo ciclo até Birsbane, em 2032.

La Porta detalhou que o COB foi quem teve a iniciativa de fechar com a empresa. A organização negociava com quatro marcas de grande porte do setor esportivo para substituir a Peak, que estava em reta final de contrato, e a escolha pela Adidas ganhou força pelo alcance da marca no mercado, principalmente na relação com o público, que poderá passar a consumir os produtos utilizados pelos atletas do Time Brasil.

- A chegada da Adidas é uma mensagem clara de que o COB quer estar ao lado de marcas grandes e que atraem outras marcas grandes. A Adidas entendeu essa mensagem e sua entrada já trouxe outras marcas. (...) Estávamos negociando com quatro marcas e eu falei: "quero a Adidas". E conseguimos fechar atendendo os três itens. Um é o recurso financeiro, menor nos primeiros anos e aumentando ao longo do ciclo, depois o percentual em cima do licenciamento e o material. Então temos uma marca grande e um material de excelente qualidade - explicou o presidente do COB.

Anteriormente, a Peak fornecia os materiais para o Time Brasil, mas não tinha alcance do mercado para vender os materiais ao público geral, o que gerava incômodo em parte do público que gostaria de ter acesso às peças lançadas, mas não encontrava nas lojas. Agora, com a presença comercial da empresa alemã no Brasil, isso será possível.

A estreia dos uniformes da Adidas como patrocinadora do COB será nos Jogos de Inverno, que acontece na Itália, nas regiões de Milão e Cortina d’Ampezzo. Na sequência, os atletas usarão o material nos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026, no Senegal, e nos Jogos Sul-Americanos em Santa Fé, na Colômbia. Até 2028, serão nove missões do Time Brasil vestindo a marca das três listras.

Adidas vestirá os atletas do COB a partir de 2026. (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Adidas retoma parceria e já tem acordos com atletas

Essa não será a primeira vez que o Comitê Olímpico do Brasil e a Adidas firmam uma parceria comercial para vestir os atletas do país em Jogos Olímpicos. Coincidentemente, nos jogos de Los Angeles de 1984 o Brasil também usava a marca alemã.

Atualmente, a Adidas tem acordos comerciais com atletas brasileiros medalhistas olímpicos, como a ginasta Rebeca Andrade, Beatriz Souza, do judô, Alison dos Santos, do atletismo, e os skatistas Raicca Ventura, Felipe Gustavo e Gui Khury. Jogadores das seleções masculina e feminina de vôlei também têm contratos de patrocínio, como Thaísa Daher, Pri Daroit, Kisy Nascimento, Tifanny, Douglas Souza e Darlan Souza.