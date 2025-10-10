Uma parceria ampliada e renovada antecipadamente. Foi isso que aconteceu com a Adidas e o Schalke 04, da Alemanha. O clube de Gelsenkirchen tinha contrato com a fornecedora de material esportivo do mesmo país até 2027. Contudo, as partes decidiram prolongar o vínculo até 2031.

A renovação vale também para a 11teamsports, que coopera na distribuição dos produtos da Adidas. E os novos termos da tríplice parceria, considerados melhores pelo Schalke.

Schalke 04 e a fornecedora iniciaram a parceria em 2022 e, pelo novo acordo, serão confeccionados três novos uniformes por temporada, além de coleções especiais de produtos. A equipe feminina do clube também será contemplada e serão promovidos eventos voltados aos torcedores mais jovens.

- A profundidade dessa colaboração bem-sucedida é demonstrada não apenas pela renovação antecipada, mas também pelo escopo do acordo que firmamos. Estamos extremamente orgulhosos de poder continuar nossa parceria em uma escala tão ampla - afirmou Matthias Tillmann, CEO do FC Schalke 04. E ele completou:

- Foi particularmente importante para nós, e um desejo expresso de nossos membros, que as três camisas do Schalke sejam únicas e imediatamente reconhecíveis. Por meio de acordos individuais com a Adidas e a 11teamsports, conseguimos oferecer a todos os torcedores produtos de qualidade, variedade e disponibilidade, adaptados às suas necessidades - finalizou, ao site do clube.

Gigante

Embora não figure na elite alemã desde a temporada 2022-2023, o Schalke é um dos maiores times da Alemanha. Acumula títulos de diferentes grandezas, mas a maioria no século passado, e uma torcida considerada, assim como a base de sócios, uma das três maiores do país. Em campo, a equipe está na segunda posição na atual 2.Bundesliga. Com oito de 34 rodadas já disputadas, a equipe está na zona de classificação direta à primeira divisão.