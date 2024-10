75% dos times do Brasileirão têm casas de apostas como patrocinador máster

Na conta feita pelo Lance!, o Athlético-PR aparece como um dos clubes com casa de apostas como patrocinador máster, mas a situação desta parceria está indefinida no momento. Isto porque, no início de outubro, o clube tomou a decisão de suspender a execução e a exposição da marca junto ao Athletico porque, na época, a empresa não constava na lista de casas de apostas do Ministério da Fazenda liberadas para operar no país. O Lance! entrou em contato com o clube para saber se o contrato foi retomado após a entrada da Esportes da Sorte na lista do governo, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.