Allianz Parque fecha acordo de patrocínio com a PepsiCo

Com o contrato, a marca passa a ter exclusividade na venda de produtos durante jogos, shows e outros eventos que sejam realizados no Allianz. Além disso, o acordo também concede à PepsiCo direitos de uso de marca em ações de marketing e permite que a empresa seja detentora do naming rights dos dois concierges de acesso às Áreas Premium do estádio, que conduz a passagem para os camarotes, lounges e restaurantes. A duração do contrato e os valores, no entanto, não foram divulgados.