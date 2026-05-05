Arsenal vence Atlético de Madrid e está na final da Champions League
Gunners voltam ao palco principal da Europa após 20 anos
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 e se classificou para a final da Champions League, nesta terça-feira (5), no Emirates Stadium. Com gol de Saka, os Gunners derrotaram os espanhóis no placar agregado por 2 a 1 e aguardam o vencedor de Bayern de Munique e PSG para conhecer seu adversário na decisão continental.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em um primeiro tempo de muito estudo entre Arsenal e Atlético de Madrid, os Gunners buscaram mais ações ofensivas. No início do jogo, Gabriel Magalhães aproveitou uma bola na entrada da área e arriscou um chute rasteiro, mas a bola passou com muito perigo ao lado do gol. E aos 44 minutos, Trossard recebeu um cruzamento de Gyokeres, cortou a marcação e finalizou para grande defesa de Oblak, mas Saka aproveitou o rebote para estufar as redes e colocar a equipe inglesa em vantagem na semifinal.
No segundo tempo, o Atlético de Madrid assustou o Arsenal e quase empatou a partida nos minutos iniciais. Após um longo lançamento, Saliba fez um recuo errado de cabeça, Simeone aproveitou a bobeira, driblou Raya, mas a finalização saiu mascada por conta da dividida com Gabriel Magalhães. Os ingleses responderam com Madueke acionando Odegaard, e o norueguês batendo da entrada da área, mas por cima do gol de Oblak. Em outra chegada, Gyokeres recebeu um cruzamento de Hincapie, mas o sueco desperdiçou grande chance livre de marcação e chutou por cima da meta.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Apesar de Saka ter decidido a vitória do Arsenal com o único gol do confronto, o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães "garantiu" a classificação à final da Champions. No início do segundo tempo, Giuliano Simeone aproveitou um recuo de bola errado de Saliba para Raya, driblou o goleiro e só não empatou o jogo por conta da grande intervenção do defensor, que dividiu com o argentino e desviou a finalização do adversário.
Deu aula 🏅
Autor do único gol da partida, Saka foi decisivo e soube se posicionar como um centroavante típico para aproveitar o rebote de Oblak após finalização de Trossard e empurrar a bola para o fundo das redes. Embora não tenha sido uma partida brilhante, o camisa sete e cria da base do clube inglês foi o responsável por recolocar os Gunners em uma final de Champions League após 20 anos.
Ficou abaixo 📉
Técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone ficou abaixo por conta da fraca atuação da equipe espanhola na partida. Na etapa inicial, os espanhóis quase não chegaram na área adversária, além de terem tido pouquíssima posse de bola. No segundo tempo, o treinador fez cinco substituições, mas os colchoneros pioraram com as saídas de Griezmann, Álvarez e Lookman, o que fez com que o time perdesse o controle do meio de campo.
✅ Ficha técnica
Arsenal 🆚 Atlético de Madrid
Champions League - Semifinal (Volta)
📆 Data e horário: terça-feira, 5 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, Londres (ING)
🥅 Gols: Saka, 44'/1°T (1-0);
🟨 Cartões amarelos: Marc Pubill e Koke (ATL); Calafiori (ARS)
🟥 Cartões vermelhos: -
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori (Hincapie); Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi) e Eze (Odegaard); Saka (Madueke), Gyokeres e Trossard (Martinelli).
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Marc Pubill, Le Normand (Molina), Hancko e Ruggeri; Koke, Llorente e Griezmann (Baena); Simeone (Sorloth), Álvarez (Almada) e Lookman (Johnny).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias