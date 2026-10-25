Com alta de 75% nas vendas, Jungle reformula marca e projeta avançar em 2027
Empresa da Positive Company estreia nova identidade visual, aposta no conceito 'Sede de Mais' e amplia presença comercial para além do esporte de elite
A Jungle, marca de bebidas de hidratação funcional da Positive Company, anunciou uma reestruturação completa de sua identidade visual e posicionamento de mercado. Impulsionada por um salto de 75% em suas vendas em 2026, a empresa apresentou um novo logotipo, embalagens reformuladas e o conceito institucional "Sede de Mais". Para 2027, a projeção da companhia é sustentar a curva acelerada e faturar mais 55%.
O movimento de rebranding ocorre em um momento em que a categoria de hidratação funcional e reposição de eletrólitos avança em ritmo de dois dígitos ao ano no Brasil. Fundada em 2019 com a proposta de oferecer formulações limpas, baseadas em água de coco e suco de frutas, sem adição de corantes artificiais ou excesso de açúcar, a marca busca furar a bolha dos atletas profissionais e consolidar sua presença no consumo diário.
— A Jungle é uma bebida de hidratação funcional com eletrólitos. Foi criada inicialmente para atletas e não tem contraindicações; é feita com água de coco e suco de frutas. Hoje, a marca é para todos: crianças estão substituindo bebidas açucaradas pelo produto, e médicos têm recomendado Jungle aos pacientes. É para todo mundo e a qualquer momento, permitindo hidratação com muito mais saúde — destaca Rodrigo Carvalho, CEO da Jungle e sócio da Positive Company.
Da alta performance ao consumo de massa
No último ciclo, a Jungle fortaleceu seus ativos de patrocínio e ativação no ecossistema esportivo nacional. A marca entrou na rotina de grandes clubes do futebol brasileiro, como o Flamengo, além de marcar presença nos bastidores de torneios do circuito de tênis e nas principais maratonas e corridas de rua do país.
A estratégia atual, no entanto, mira ampliar a base de clientes aproveitando a conscientização crescente em torno do bem-estar e da rotina ativa nas grandes cidades.
— Nem sempre conseguimos nos hidratar na quantidade necessária ao longo do dia, e o nosso corpo não produz todos os eletrólitos essenciais. A proposta da Jungle é justamente suprir essa demanda por meio de uma hidratação inteligente — explica Raphael, gerente comercial e atleta da marca.
Estruturação de portfólio e embalagens
A mudança gráfica atinge todo o portfólio da fabricante, segmentado em opções prontas para beber (RTD em garrafas) e versões em pó (potes para consumo doméstico e sachês individuais para transporte).
No rótulo frontal, as embalagens passam a dar destaque numérico a parâmetros técnicos de consumo, como valor calórico, miligramas de eletrólitos e ocasião de uso. O portfólio foi dividido em duas frentes de venda: a Jungle Electrolytes, voltada à reposição hidroeletrolítica diária, e a Jungle Carbo, direcionada à demanda energética combinada com carboidratos para treinos de alta intensidade.
— A hidratação inteligente com eletrólitos ainda está no começo no Brasil e cresce dois dígitos ao ano. Nosso plano é ser a principal plataforma de hidratação funcional do país, com o produto certo para cada momento do dia e cada tipo de consumidor — projeta Rodrigo Carvalho.
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