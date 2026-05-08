Real Madrid aplica multa milionária em Valverde e Tchouaméni após briga antes do El Clásico

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (8), uma punição severa aos meias Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni: cada jogador terá que desembolsar 500 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões na cotação atual) como multa pelos desentendimentos ocorridos durante a semana.

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Valverde e Tchouaméni pelo Real Madrid (Foto: Reprodução / X)

➡️ Real Madrid prepara punição para Valverde e Tchouaméni após briga em treino

Além do impacto financeiro, o caso gerou uma baixa de peso. Com um traumatismo cranioencefálico sofrido durante a confusão, Valverde está oficialmente fora do El Clásico contra o Barcelona, neste domingo, jogo que pode selar o título do rival em caso de empate.

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A crise entre os companheiros de equipe se desenrolou em dois atos, conforme relatado pela imprensa espanhola:

Quarta-feira: durante uma dividida ríspida no treinamento, os dois jogadores se estranharam e precisaram ser contidos pelos demais colegas de elenco.

Quinta-feira: O clima piorou quando Valverde acusou Tchouameni de ter vazado informações sobre o atrito do dia anterior. A discussão escalou para agressão física; o francês teria desferido um soco em Valverde, que caiu e bateu a cabeça contra uma mesa.

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O uruguaio foi levado ao hospital, onde recebeu pontos e teve o diagnóstico de traumatismo cranioencefálico confirmado. Ele cumprirá repouso de 10 a 14 dias.

➡️ Entenda o que é o traumatismo cranioencefálico, lesão de Valverde

Veja o comunicado do Real Madrid:

"O Real Madrid CF anuncia que, na sequência dos acontecimentos que levaram à abertura de um processo disciplinar ontem contra os nossos jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, ambos compareceram hoje perante o investigador do caso.

Durante a aparição pública, os jogadores expressaram profundo arrependimento pelo ocorrido e pediram desculpas uns aos outros.

Eles também pediram desculpas ao clube, aos seus companheiros de equipe, à comissão técnica e aos torcedores, e ambos se colocaram à disposição do Real Madrid para aceitar qualquer sanção que o clube julgar apropriada.

Dadas essas circunstâncias, o Real Madrid decidiu impor uma multa de quinhentos mil euros a cada jogador, concluindo assim os procedimentos internos correspondentes."

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