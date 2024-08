Os tênis com amortecimento ajudam a absorver o impacto de cada passo, reduzindo o estresse nas articulações durante a corrida







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 09/08/2024 - 18:27 • Rio de Janeiro

No dia a dia ou para praticar uma atividade física, a maciez do tênis é fundamental para os que preferem conforto nos pés. Na corrida, existem os que preferem tênis com pisadas mais secas, priorizando a responsividade, e existem aqueles que preferem a maciez, priorizando o amortecimento. Aqui, listamos cinco opções de tênis de corrida com excelente amortecimento para você comprar em 2024.

Cinco tênis de corrida com bom amortecimento

É possível encontrar no mercado modelos nos mais diversos valores, do mais alto investimento até o tênis com maior custo-benefício. É recomendado procurar por tênis que possuam tecnologias de amortecimento comprovadas, como o Gel da Asics, o Boost da adidas e o Air da Nike.

Veja, abaixo, as marcas e modelos listados:

1- ASICS Nimbus 26

2- Puma Magnify 2

3- Nike Vomero 17

4- adidas Supernova Rise

5- Mizuno Sky 7

Por que escolher tênis de corrida com bom amortecimento?

Optar por usar um tênis de corrida com bom amortecimento traz diversos benefícios. Primeiramente, ajuda a absorver o impacto de cada passo, reduzindo o estresse nas articulações e diminuindo o risco de lesões. Além disso, o amortecimento adequado proporciona uma corrida mais confortável, permitindo que você mantenha seu desempenho por mais tempo e com menos fadiga.

Como escolher o melhor tênis de corrida com amortecimento para você?

Ao escolher um tênis de corrida com bom amortecimento, considere os seguintes fatores:

Tipo de pisada: Conheça seu tipo de pisada (neutra, pronada ou supinada) para escolher um modelo que ofereça o suporte adequado.

Distância das corridas: Para corridas mais longas, priorize tênis com amortecimento mais robusto.

Terreno: Escolha o tênis com base no tipo de terreno onde você corre (asfalto, trilha, esteira).

Cinco tênis de corrida com amortecimento: características e onde comprar

As tecnologias de amortecimento suave do GEL-NIMBUS™ 26 ajudam você a sentir como se estivesse pisando nas nuvens. Seu cabedal em malha macia envolve confortavelmente o pé enquanto fornece ventilação avançada. Com amortecimento FF BLAST™ PLUS ECO, o modelo cria uma experiência de amortecimento mais leve e macia, com menos impacto no meio ambiente. Além disso, a borracha HYBRID ASICSGRIP™ ajuda a criar melhor tração, maior suavidade e durabilidade avançada.

ASICS Nimbus 26 ASICS Nimbus 26 Disponível nos modelos feminino e masculino, nas cores: branco, preto, azul, verde e também no vermelho (edição especial Maratona de Paris). Comprar na ASICS - masculino

Comprar na ASICS - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Academia, Corrida

Pisada: Neutra-Supinada

Tecnologias: OrthoLiteX55, PureGEL™, FF BLAST+™ ECO, HYBRID ASICSGRIP™

Distância: Longa

Amortecimento: Alto

Garantia: 180 dias, contra defeito de fabricação.

O modelo possui cabedal em mesh projetado com ainda mais espuma NITRO ™, injetada com nitrogênio na entressola. O tênis é ideal para corridas longas onde o conforto é sua prioridade. O modelo 2 possui uma quantidade extra de colocações de borracha para maior durabilidade.

Puma Magnify 2 Puma Magnify 2 Disponível nos modelos feminino e masculino, nas cores: branco, preto, azul, verde e rosa. Comprar na Puma - masculina

Comprar na Puma - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Academia, Corrida

Tecnologias: NITRO ™ e PUMAGRIP

Distância: Longa

Amortecimento: Máximo

O Vomero 17 possui uma espuma empilhada com capacidade de resposta premium e melhorias que proporcionam um novo nível de conforto leve e respirabilidade. É um tênis para corredores de rua que buscam sensação macia por distâncias curtas ou longas. Embalado com as espumas premium ZoomX e Cushlon, o modelo oferece conforto sob os pés para uma passada suave e equilibrada.

Nike Vomero 17 Nike Vomero 17 Disponível nos modelos feminino e masculino, nas cores: branco, preto, verde e rosa. Comprar na Nike - masculino

Comprar na Nike - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Academia, Corrida

Tecnologias: ZoomX e Cushlon

Pisada: Neutra

Distância: Longa

Amortecimento: Super Alto

O Supernova Rise foi construído com o objetivo de proporcionar o máximo conforto ao corredor. A tecnologia Dreamstrike+ amortece a entressola com uma ​superespuma redesenhada, que oferece o equilíbrio ideal entre maciez e suporte. Além disso, o modelo também conta com um sistema de hastes de suporte com espuma mais densa para transições suaves do calcanhar à ponta do pé. Por fim, o Comfort Heel Fit combina espuma macia e tecidos suaves para um ajuste mais seguro.

adidas Supernova Rise adidas Supernova Rise Modelo unissex, disponível nas cores: cinza, verde e vermelho. Comprar na adidas

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Academia, Corrida

Tecnologia: Dreamstrike+

Pisada: Neutra

Distância: Longa

Amortecimento: Alto

A nova entressola do Mizuno Sky 7, 2 mm mais alta que a versão anterior, torna a sua sensação de corrida ainda mais confortável. Ela é composta por três tecnologias: Mizuno Enerzy Core, Mizuno Enerzy e U4icx. O seu cabedal possui a tecnologia Smooth Stretch Woven, que garante o melhor ajuste do tênis ao seu pé. Além disso, seu solado tem a tecnologia X10, um composto de borracha com carbono que garante maior durabilidade.

Mizuno Wave Sky 7 Mizuno Wave Sky 7 Disponível nos modelos feminino e masculino, nas cores: preto, cinza, azul e laranja. Comprar na Mizuno - masculino

Comprar na Mizuno - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Academia, Corrida

Tecnologias: Mizuno Enerzy, Mizuno Wave, Smooth Ride, U4icx

Pisada: Neutra

Distância: Longa

Amortecimento: Alto

Algumas dicas para escolha do melhor tênis de corrida com amortecimento

Verifique o material do solado e a entressola do tênis

O solado e a entressola são responsáveis por absorver o impacto dos pés contra o chão durante a corrida ou outras atividades físicas. Portanto, o material utilizado nesses componentes desempenha um papel fundamental no amortecimento oferecido pelo tênis. Esses são os materiais mais comuns:

EVA (Etileno Vinil Acetato): O EVA é um material leve e macio, frequentemente utilizado na entressola dos tênis. Ele oferece um amortecimento responsivo, absorvendo o impacto e proporcionando uma sensação de conforto aos pés. Além disso, o EVA é durável e mantém sua forma ao longo do tempo.

Tecnologia Boost: Desenvolvida pela adidas, a tecnologia Boost consiste em cápsulas de TPU (poliuretano termoplástico) expandido que são comprimidas para absorver o impacto e retornar energia durante a corrida. Isso resulta em um amortecimento responsivo e uma sensação de impulso a cada passo.

Borracha de alta durabilidade: Algumas marcas utilizam borracha resistente em seus solados para proporcionar durabilidade e tração. Embora a borracha não ofereça o mesmo nível de amortecimento que o EVA ou a tecnologia Boost, ela contribui para a estabilidade e durabilidade do tênis.

Confira o tamanho do drop do tênis com amortecimento

O drop do tênis se refere à diferença de altura entre a parte de trás e a parte da frente do calçado, é um fator importante a ser considerado, já que esse componente pode afetar o ângulo de articulação do pé durante a aterrissagem na corrida.

O tamanho do drop pode variar de 0 a 13 mm nos tênis com amortecimento. Para aqueles que aterrissam com o calcanhar, os tênis com drops mais altos, a partir de 10 mm, são mais adequados. Por outro lado, se você não aterrissa com o calcanhar, pode optar por um modelo com um drop de até 6 mm.

Conclusão

Investir em par de tênis de corrida com o amortecimento adequado para o seu estilo de corrida é fundamental para garantir conforto, desempenho e segurança. Com os modelos que listamos, você tem boas opções em mente para escolher em 2024.