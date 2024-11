Aproveite o momento para repor seus estoques (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Se você está precisando renovar o estoque de suplementos e não consegue esperar a Black Friday, está no lugar certo. Separamos uma lista com as melhores promoções de whey e creatina no Mercado Livre!

A creatina e o whey protein são os suplementos mais indicados para quem procura aumentar os resultados e obter maior rendimento nos treinos. Vem conferir a lista com descontos!

As melhores creatinas no esquenta Black Friday do Mercado Livre

01) Creatina monohidratada micronizada FTW 500g

A Creatina monohidratada FTW é 100% pura e promete aumentar os resultados nos treinos. A única com certificação ISO 9001.

🔥 De R$ 99,00 por R$ 64,98.

Creatina monohidratada micronizada FTW 500g Creatina monohidratada micronizada FTW 500g Máximo rendimento muscular para treinos de alta performance. Comprar agora com 34% de desconto

Para que serve a creatina? Nutricionista do Lance! Indica tira todas as dúvidas sobre suplemento. Clique aqui para saber tudo!

02) Creatina Darkness 200g

Sem glúten, sem lactose e vegana, a Creatina Darkness contém o selo de pureza Creapure, que garante qualidade reconhecida internacionalmente.

🔥 De R$ 119,00 por R$ 85,68.

Creatina Darkness 200g Creatina Darkness 200g Fornece energia às células musculares, garantindo um máximo desempenho às atividades de força. Comprar agora com 28% de desconto

03) Creatina MyFit Health 300g

A Creatina MyFit estimula a síntese de proteínas, contribuindo para o crescimento muscular, ganho de massa magra entre outros benefícios, como melhora cognitiva.

🔥 De R$ 78,00 por R$ 62,40.

Creatina MyFit Health Creatina MyFit Health Gera energia durante atividades de alta intensidade, reduzindo a fadiga muscular e melhorando a recuperação entre os exercícios. Comprar agora com 20% de desconto

04) Creatina Vitafor Creafort 300g

Com o selo de pureza Creapure, a Creatina Vitafor Creafort é uma das mais puras do mercado.

A creatina é importante porque ajuda no desempenho das atividades físicas que exigem esforço muscular.

🔥 De R$ 186,00 por 148,80.

Creatina Vitafor Creafort 300g Creatina Vitafor Creafort 300g Aumenta o rendimento nos treinos de força ou esportes de alta intensidade. Comprar agora com 20% de desconto

Os melhores whey protein no esquenta Black Friday do Mercado Livre

01) Whey Protein Max Titanium 900g

Com 20g de proteína por porção, o Whey Protein Max Titanium pode ser um ótimo suplemento para te ajudar a aumentar a saciedade.

Ele não contém carboidratos adicionados, o que o torna perfeito para dietas com restrição de carboidratos.

🔥 De R$ 141,00 por 108,30.

Whey Protein Max Titanium 900g Whey Protein Max Titanium 900g Auxilia na formação de massa muscular atuando na recuperação pós-treino. Comprar agora com 23% de desconto

02) Whey Protein Black Skull 900g

O whey da Black Skull é composto por três tipos de whey: o concentrado, o isolado e o hidrolisado. É uma excelente escolha para ajudar no aumento de massa muscular.

🔥 De R$ 129,90 por R$ 70,14.

Whey Protein Black Skull 900g Whey Protein Black Skull 900g Contém 21g de proteínas por porção (3 colheres de sopa). Comprar agora com 46% de desconto

03) Whey Protein WheyFit 450g

O Whey Protein fabricado pela Parmalat contém 21g de proteínas por porção e fornece um mix de vitaminas e minerais perfeitos para a suplementação pós-treino.

🔥 De R$ 49,99 por R$ 39,99.

Whey Protein WheyFit 450g Whey Protein WheyFit 450g Suplemento proteico de alto valor nutricional com adição de vitaminas e minerais. Comprar agora com 20% de desconto

Veja mais marcas de whey protein com a nossa lista de melhores proteínas de 2024. Clique aqui para saber mais!

Conclusão

Com suplementos como a creatina e o whey protein na sua dieta, você atinge os resultados desejados em menos tempo e ganha mais saúde muscular.

Aproveite essa fase do Esquenta Black Friday no Mercado Livre para estocar seus suplementos favoritos e veja mais produtos em promoção no esquenta Black Friday da Amazon clicando aqui.