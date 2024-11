Veja os melhores descontos em suplementos na pré Black Friday da Amazon (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 11:34 • Rio de Janeiro

Quer se preparar para o verão que está chegando? A hora é agora: encontramos as melhores ofertas da Amazon para quem cuida do corpo com Creatina e Whey nessa pré Black Friday!

Aproveite essa fase de aquecimento para fazer boas compras e clique aqui se você quer saber mais sobre para que serve a creatina e whey protein com o nutricionista do Lance! Indica.

As melhores creatinas no esquenta Black Friday da Amazon

01) Creatina monohidratada micronizada FTW 500g

A creatina da FTW possui certificação ISO 9001. É recomendada para o aumento de disposição e rendimento nos exercícios de força e resistência.

🔥 De R$ 109,00 por R$ 76,90.

Creatina monohidratada micronizada FTW
A Creatina FTW possui certificação ISO 9001, alta qualidade e pureza. Um pote de 500g rende aproximadamente 166 doses de 3g.

02) Creatina Darkness 200g

A creatina monohidratada Darkness apresenta todos os requisitos que o seu corpo precisa para realizar treinos de alto rendimento.

🔥 De R$ 90,00 por R$ 79,90.

Creatina Darkness
Aumento de força e performance nos treinos.

03) Creatina Myfit Health 300g

A creatina monohidratada Myfit Health ajuda a gerar mais energia durante exercícios de alta intensidade, permitindo mais repetições ou levantamento de cargas maiores.

🔥 De R$ 129,00 por R$ 74,10.

Creatina Myfit Health
Melhora a capacidade de treinar com intensidade, reduzindo a fadiga muscular e melhorando a recuperação entre os exercícios.

04) Creatina Vitafor Creafort 300g

O auxílio que seu organismo precisa para alcançar máximo desempenho. A creatina monohidratada pura Vitafor Creafort fornece energia para as células musculares durante os treinos.

🔥 De R$ 242,00 por R$ 135.

Vitafor Creafort
Auxílio no desempenho físico durante exercícios de alta intensidade.

Os melhores Whey Protein no esquenta Black Friday da Amazon

01) Whey Protein Max Titanium 900g

O Whey Protein Max Titanium é uma opção popular entre os atletas, fisiculturistas e também para quem está começando a planejar o ganho de massa muscular.

🔥 De R$ 126,27 por R$ 100,75.

Max Titanium 900g
Aminoácidos e proteínas para a recuperação muscular pós-treino.

02) Whey Protein Black Skull 900g

O Whey Black Skull oferece uma combinação de três tipos de Whey: concentrado, isolado e hidrolisado. É ideal para quem busca desenvolvimento muscular e uma recuperação rápida após os treinos.

🔥 De R$ 99,90 por R$ 79,90.

Whey Protein Black Skull 900g
Uma excelente escolha para o ganho de massa muscular.

03) Whey Protein WheyFit 450g

WheyFit é o Whey Protein fabricado pela Parmalat. Contém as vitaminas C, D, E, B6 e B12, oferecendo uma solução completa para a sua saúde. Também é fonte de cálcio, auxiliando no fortalecimento dos seus ossos.

🔥 De R$ 66,90 por R$ 50,94.

Whey Protein WheyFit 450g
Possui aminoácidos que auxiliam na recuperação muscular e reduzem a fadiga durante os treinos.

04) Whey Protein 6Six Protein 2kg

O Whey da 6Six é composto por 6 proteínas combinadas: proteína albumina, proteínas concentradas, hidrolisadas e isoladas do soro de leite, soro de proteína isolada e a proteína hidrolisada da carne.

🔥 De R$ 65,90 por R$ 56,01.

6 Six Protein
6 proteínas combinadas para o ganho de massa muscular e melhora da força física.

Conclusão

E aí, preparado para melhorar ainda mais os resultados da sua série de exercícios? Escolha seus suplementos e bons treinos!