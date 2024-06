Tipos de pisada e os melhores tênis de corrida para cada um em 2024

Copiar Link

A forma como os pés tocam no chão influenciam muito a performance durante a corrida e escolher o calçado ideal é fundamental para evitar lesões. Existem três tipos de pisada: neutra, pronada e supinada. Saber escolher os melhores tênis de corrida que se adaptam ao seu tipo de pisada nem sempre é uma tarefa simples, por isso o Lance! Indica listou os principais modelos de 2024, onde comprar e valores. Confira!

Os melhores tênis de corrida para todos os tipos de pisada

➡️ Pisada neutra: Fila Float Prime, Mizuno Arrow e adidas Duramo Speed

➡️ Pisada pronada: ASICS Gt-1000 12, Nike Structure 25 e ASICS Gel Kayano 25

➡️ Pisada supinada: Nike Air Zoom Pegasus 40 , New Balance 1080 V12 e ASICS Gel-Nimbus 26

Tipos de pisada

O modo como se pisa é determinado a partir das características anatômicas de cada indivíduo, como, por exemplo, os tipos de pé, joelhos e flexibilidade nas articulações. No entanto, é possível classificar os tipos de pisada: neutra, pronada e supinada. Esses nomes vão indicar se, quando você pisa, o seu calcanhar faz o movimento reto, se ele tende a se mover para dentro ou se ele tende a se mover para fora.

Veja abaixo:

Pisada neutra

A pisada neutra ocorre quando o pé atinge o solo de maneira uniforme, com o peso distribuído de maneira praticamente igual por toda a planta. Para muitos ortopedistas, esta é considerada a pisada mais correta por favorecer a absorção do impacto pelo corpo sobre as articulações.

São os que têm menos restrições para escolher um tênis de corrida. Basta selecionar um bom amortecimento.

Tênis de corrida para pisada neutra

Fila Float Prime Fila Float Prime Possui tecnologias Ever-Grip, que proporciona grip e tração superior em superfícies secas ou molhadas, além da Float+, que garante amortecimento e retorno de energia. Comprar na FutFanatics

Mizuno Arrow Mizuno Arrow Possui tecnologia Softierfoam, uma espuma com maior maciez na entressola responsável por gerar máximo conforto durante o uso. Comprar na FutFanatics

adidas Duramo Speed adidas Duramo Speed Tecnologia responsiva LightStrike, que proporciona amortecimento de impactos e retorno de energia, e ADIWEAR, que aumenta a aderência no solado. Comprar na FutFanatics

Pisada pronada

Também muito comum em atletas, ocorre quando o apoio do pé no chão é feito primeiro com a parte interna do pé. Geralmente isso ocorre pela rotação interna excessiva do pé e do tornozelo. Tênis com amortecimento e controle de estabilidade leve são os mais recomendados para esse tipo de corredor.

Tênis de corrida para pisada pronada

ASICS Gt-1000 12 ASICS Gt-1000 12 A tecnologia LITETRUSS™ angulada na entressola para reduzir a pronação. Ajuda a proporcionar mais suporte em de pessoas com pronação em excesso. Comprar na ASICS - masculino

Comprar na ASICS - feminino

Nike Structure 25 Nike Structure 25 O modelo é o tênis mais estável da Nike Running, com suporte e amortecimento alto Comprar na Nike - masculino

Comprar na Nike - feminino

ASICS Gel-Kayano 30 ASICS Gel-Kayano 30 Tecnologia PureGEL™ que oferece amortecimento e aterrissagens mais leves. Comprar na ASICS - masculino

Comprar na ASICS - feminino

Pisada supinada

Ocorre quando o pé faz contato com o chão prioritariamente com a parte externa da planta. Corredores que têm esse tipo de pisada geralmente observam um desgaste maior no lado de fora da sola de seus tênis.

Supinadores geralmente têm o pé mais rígido e necessitam de tênis com reforço de amortecimento, além de controle de estabilidade.

Tênis de corrida para pisada supinada

Nike Pegasus 40 Nike Pegasus 40 Apresenta espuma no antepé que ajuda a proporcionar maior agilidade. Comprar na Nike

New Balance Fresh Foam X 1080v12 New Balance Fresh Foam X 1080v12 Com tecnologia Fresh Foam, uma espuma que oferece maciez, conforto e estabilidade. Comprar na New Balance - masculino

Comprar na New Balance - feminino

ASICS Gel-Nimbus 26 ASICS Gel-Nimbus 26 O modelo possui tecnologias PureGEL™ e FF BLAST™ PLUS ECO para maior amortecimento. Comprar na ASICS - masculino

Comprar na ASICS - feminino

Como descobrir o meu tipo de pisada?

Depois de ver os melhores tênis de corrida para cada tipo de pisada, chegou a hora de saber como descobrir o seu tipo. Existem três formas:

1. A maneira mais correta de descobrir qual é o seu tipo de pisada é procurando um ortopedista, de preferência especializado em tornozelo e pé.

2. Algumas lojas especializadas em tênis também oferecem uma avaliação, na qual uma esteira com sensor identifica qual é o seu entre os três diferentes tipos de pisada, a partir do impacto do pé no equipamento.

3. Existem também os testes caseiros: analisar um calçado usado com frequência no dia a dia e ver qual área está mais gasta. Outro teste pode ser molhar o pé e pisar em uma folha para observar a marca que a sua pisada deixa.