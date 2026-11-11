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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (11/11/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 05:30
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Flamengo e Bahia se enfrentando no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil Feminina
Flamengo e Bahia se enfrentando no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil Feminina (Foto: Vinicius Gentil)

A quarta-feira (11) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos Amistosos de seleções, Copa do Brasil Feminina, Copa da UEFA Feminina e Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Flamengo x Internacional, Londrina-PR x Náutico, Juventus x Lyon e Benfica x Austria Wien.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 11 de novembro de 2026):

Copa do Brasil Feminina

21h30 - Flamengo x Internacional - (Lance!TV)

O Lance!TV transmite ao vivo e com imagem as duas partidas entre Inter e Flamengo em busca do título inédito da competição.

Série B

19h – Londrina-PR x Náutico

Amistosos de seleções

9h – Vietnã x Taiwan

Copa da UEFA Feminina

14h45 – OH Leuven x Køge

17h – Juventus x Lyon

17h – Benfica x Austria Wien

Jogadora do Internacional celebra gol contra o Bragantino pela Copa do Brasil Feminina.
Valéria comemora o gol marcado pelo Internacional sobre o Bragantino pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Divulgação / Flickr Internacional)

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