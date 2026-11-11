Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (11/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (11) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos Amistosos de seleções, Copa do Brasil Feminina, Copa da UEFA Feminina e Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Flamengo x Internacional, Londrina-PR x Náutico, Juventus x Lyon e Benfica x Austria Wien.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 11 de novembro de 2026):
Copa do Brasil Feminina
21h30 - Flamengo x Internacional - (Lance!TV)
O Lance!TV transmite ao vivo e com imagem as duas partidas entre Inter e Flamengo em busca do título inédito da competição.
Série B
19h – Londrina-PR x Náutico
Amistosos de seleções
9h – Vietnã x Taiwan
Copa da UEFA Feminina
14h45 – OH Leuven x Køge
17h – Juventus x Lyon
17h – Benfica x Austria Wien
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