Mercado Livre anuncia primeiro descontaço de 2025 com até 70% OFF

O Mercado Livre anunciou nesta quinta-feira (2), uma nova edição do "Descontaço". A campanha acontece entre os dias 02/01 e 15/01, oferece ofertas de até 70%, cupons de desconto e muito mais!

Além dos descontos, a campanha oferece também possibilidade de parcelar produtos selecionados em até 18x sem juros pelo Mercado Pago.

No mundo do esporte, a lista com suplementos apresenta preços imperdíveis e ainda cupom de desconto. Veja abaixo a lista com as melhores ofertas em suplementos!

Suplementos até 50% OFF no Descontaço: Confira lista

Aproveite o cupom APROVEITA15 a partir de R$ 30,00 na lista abaixo e ganhe ainda mais desconto!

Fresh Whey DUX - 900g

O Fresh Whey da DUX é uma combinação de três tipos de proteína do soro do leite – concentrada, isolada e hidrolisada.

Cada porção oferece 20g de proteína, rica em BCAA e aminoácidos essenciais.

🔥 De R$ 277,15 por R$ 192,99 (30% OFF!).

Fresh Whey DUX - 900g Fresh Whey DUX - 900g Oferece 20g de proteína e 120 calorias por porção. Comprar no Mercado Livre por R$ 192

Creatina Monohidratada Dark Lab

A creatina Dark Lab é comprovada com uma das melhores creatinas quando o assunto é qualidade, com testes realizados por nutricionistas que atestam até 100% de pureza.

🔥 De R$ 93,62 por R$ 74,90. Clique e aproveite a oferta!

Creatina Dark Lab Creatina Dark Lab A unidade com 300g conta com 3g de creatina por porção. Comprar no Mercado Livre por R$ 74

Omegafor Plus Vitafor - 120 Cápsulas

O Omegafor Plus é um suplemento premium de Ômega 3, desenvolvido com alta concentração de EPA e DHA, derivados de óleo de peixe purificado.

Entre os benefícios do ômega 3, estão:

Melhora a saúde do coração;

Apoia a função cerebral e melhora a concentração e memória;

Atua como anti-inflamatório natural, auxiliando na saúde articular e muscular.

🔥 De R$ 218,00 por R$ 135,68 (37% OFF) . Clique e aproveite o desconto!

Omegafor Plus Vitafor - 120 Cápsulas Omegafor Plus Vitafor - 120 Cápsulas Ideal para quem busca suporte à saúde cardiovascular, cerebral e ao sistema imunológico. Comprar no Mercado Livre por R$ 135

Mais informações sobre o Descontaço Mercado Livre

A primeira campanha de 2025 vai até o dia 15/01 e outras categorias com ofertas imperdíveis, são:

Clique aqui e vá para a página do Descontaço para ver todas as promoções!