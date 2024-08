Melhor creatina monohidratada: Veja 5 opções para comprar em 2024

A creatina é indicada para quem faz atividades como musculação, luta, futebol e corrida. (Foto: Freepik)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 18:42 • Rio de Janeiro

Você sabe qual é a melhor creatina monohidratada do mercado? A creatina é uma suplementação que oferece ótimos benefícios para quem busca melhorar a força, resistência e desempenho durante um treino. São muitas opções com ótimo custo-benefício e cada vez mais vemos boas marcas surgindo em 2024.

Se você buscar saber mais sobre a creatina monohidratada e ainda tem algumas dúvidas sobre o suplemento alimentar, como: Para que serve a creatina? Como tomar? Quem pode tomar?, está no lugar certo.

Para a construção do conteúdo, convidamos a nutricionista Luiza Ferraz (@nutriferraz), e o personal trainer Allan Coutinho (@allancoutinhoseupersonal) para colaborar neste guia, que explica tudo o que você precisa saber antes de comprar uma creatina monohidratada. Veja abaixo as melhores marcas:

Veja 5 ótimas opções de creatina monohidratada para comprar em 2024

1. Growth Supplements

2. Integralmedica

3. Max Titanium

4. Black Skull

5. Dark Lab

O que é creatina monohidratada?

A creatina é uma substância natural produzida pelo nosso corpo a partir dos aminoácidos glicina, metionina e arginina, e também pode ser encontrada em alimentos como carnes e peixes. No entanto, quando o assunto é o suplemento alimentar de creatina, sua fabricação é feita por meio de métodos avançados da tecnologia dos alimentos.

Muitas pessoas que treinam escolhem consumir a creatina na forma de suplemento para potencializar os resultados de seus exercícios. Uma de suas características é que seu sabor não é acentuado e, por isso, ela pode ser diluída no líquido de sua preferência.

Na hora de escolher a melhor creatina monohidratada para a sua rotina, é importante priorizar profissionais qualificados para adequar sua alimentação (nutricionista) e seu treino (educador físico). Entre as melhores marcas em nossa pesquisa, estão:

A creatina da Growth Supplements é campeã de vendas e possui alta tecnologia aplicada aos processos de fabricação. Apesar de existirem diferentes formas químicas de creatina, cientistas e pesquisadores concordam que a forma mais efetiva é a monohidratada, por ter maior porcentagem de aproveitamento e absorção pelo tecido muscular, local onde fica armazenada.

Creatina Monohidratada Growth Supplements - 250g Creatina Monohidratada Growth Supplements - 250g Disponível em potes de 100 g e 250 g. Comprar a partir de R$ 150,00

A creatina Hardcore da Integralmedica tem composição pura e não possui adição de outros componentes, o que facilita bastante a sua absorção.

Essa é uma ótima opção para quem não pode comprar produtos importados, mas não abre mão de uma boa qualidade. Uma das creatina monohidratadas mais vendidas e com excelente custo-benefício da Amazon.

Creatina Hardcore Integralmedica - 300 g Creatina Hardcore Integralmedica - 300 g Disponível em potes de 150g, 300g e pouch de 1 kg. Comprar a partir de R$ 79,90

A creatina monohidratada da Max Titanium também é uma das mais vendidas da Amazon. Suplemento com creatina pura, sem adição de sabor, ideal para aumentar a força muscular e a performance nos treinos. Promove a síntese de ATP, fundamental para exercícios de alta intensidade.

Indicação de uso: Misturar 3g (1 dosador) em 200ml de água ou bebida de sua preferência. Consumir diariamente, de preferência antes ou após o treino.

Creatina Max Titanium - 300 g Creatina Max Titanium - 300 g Disponível em potes de 100g, 150g, 250g e 300g. Comprar a partir de R$ 71,80

A CREATINE™ da BLACKSKULL USA™ é um produto composto 100% por creatina monoidratada que irá fornecer mais energia para melhorar o desempenho físico durante exercícios repetidos de curta duração e alta intensidade, contribuindo para a hipertrofia muscular.

O diferencial dessa melhor creatina do mercado é a indicação de uso de 2,5g diários, diferente da maioria das opções disponíveis para compra, e possui excelente custo-benefício.

Creatine Black Skull Creatine Black Skull Disponível em potes de 150g e 300g. Comprar a partir de R$ 56,90

Apesar de estar em quinto lugar em nosso ranking, a Dark Lab também pode ser considerada entre a melhor creatina monohidratada de 2024. Com a Creatina Pura Dark Lab, você tem a garantia da mais alta pureza do mercado, com uma variação mínima de apenas 1.9%, totalizando 98,1% de pureza na matéria-prima.

Creatina Pura Dark Lab Creatina Pura Dark Lab Disponível em potes de 150g, 300g, 500g e refil de 1kg. Comprar a partir de R$ 63,90

Qual a diferença entre creatina em pó ou em cápsula?

A creatina pode ser encontrada em cápsulas ou em pó e, na prática, não existe uma opção melhor ou pior. Tudo depende do uso que você pretender fazer: se quer usá-la em preparos, junto a vitaminas ou sucos, prefira a creatina em pó. Agora, se precisa de mais praticidade - caso pretenda fazer uso do suplemento saindo do trabalho para academia, por exemplo -, prefira a creatina em cápsula.

Creatina em pó

Se você quer usar a sua creatina em receitas, junto a vitaminas ou sucos, é indicado o uso da creatina em pó.

Creatina em cápsula

Se o seu objetivo é maior praticidade, prefira a creatina em cápsula.

Creatina Integralmedica - 120 Cápsulas Creatina Integralmedica - 120 Cápsulas Creatina em cápsulas Integralmédica está disponível em pote de 60 e 120 cápsulas. Comprar a partir R$ 53

Quais são os benefícios da creatina monohidratada?

Para quem treina, a creatina é especialmente útil porque aumenta a energia disponível para os músculos durante atividades intensas e de curta duração, como levantamento de peso e sprints. Isso acontece porque a creatina ajuda a regenerar rapidamente o ATP, a principal fonte de energia das células, permitindo que você mantenha a intensidade dos treinos por mais tempo e com mais eficiência.

Além disso, a creatina contribui para a recuperação muscular após o exercício, acelerando a regeneração dos músculos e reduzindo o tempo necessário entre os treinos. Ela também ajuda a promover o crescimento muscular, pois retém água nas células musculares, aumentando o volume dos músculos e facilitando a síntese de proteínas.

Nas palavras do personal trainer Allan Coutinho, a creatina tem como “sua principal função o fornecimento de energia para o músculo, potencializando a força muscular e, como consequência, a evolução no treino e na hipertrofia muscular.”

Conheça alguns tipos de creatinas populares no mercado

Creatina Monohidratada: Esta é a forma mais comum e amplamente pesquisada de creatina. É composta por uma molécula de creatina ligada a uma molécula de água, e é conhecida por sua eficácia em aumentar a performance física e a massa muscular.

Creatina Anidra: É uma forma de creatina que foi processada para remover a água (daí o termo "anidra", que significa "sem água"). Isso a torna mais concentrada em comparação com a creatina monohidratada, a forma mais comum de creatina suplementar. A remoção da água permite que a creatina anidra contenha uma maior quantidade de creatina por grama de pó.

Como identificar a diferença entre cada creatina na hora de comprar? A nutricionista Luiza Ferraz explica melhor as diferenças e como escolher a que faz mais sentido para você! 👇

“A creatina monohidratada tem uma molécula de água em sua composição. Significa dizer que ela se dissolve melhor em água e é menos concentrada. Já a pura ou anidra, é mais concentrada, mas de mais difícil dissolução, por não conter a molécula de água na composição. Porém, a diferença de eficácia entre uma e outra não é significativa. Já em relação ao custo, a primeira tem um preço mais acessível, de modo geral.”, explica a nutricionista ao Lance! Indica.

No mercado, a creatina está disponível principalmente em duas formas: pó e cápsulas. Ambas têm o mesmo efeito fisiológico, e a escolha entre uma e outra depende das preferências pessoais e do estilo de vida.

Creatina em Pó: É ideal para quem gosta de misturar suplementos em shakes, sucos ou outras receitas. A versatilidade de uso a torna uma escolha popular para quem prefere personalizar suas bebidas pré e pós-treino.

Creatina em Cápsulas: Oferece praticidade para quem tem uma rotina agitada. As cápsulas são fáceis de transportar e consumir, tornando-se a escolha ideal para aqueles que vão direto do trabalho para a academia.

O que você precisa considerar na hora de comprar a creatina monohidratada

Escolher a creatina certa pode parecer uma tarefa simples, mas alguns fatores devem ser considerados para garantir que você obtenha o melhor produto para suas necessidades:

Tipo de Suplemento: Considere qual forma de creatina se encaixa melhor na sua rotina. Se a praticidade é uma prioridade, as cápsulas podem ser mais adequadas. Para aqueles que preferem misturar suplementos, o pó é a melhor opção.

Preço: Todas as formas de creatina oferecem os mesmos benefícios, então o preço pode ser um fator decisivo. A creatina em pó geralmente é mais barata, enquanto as cápsulas podem custar um pouco mais devido à conveniência que oferecem.

Marca: A reputação da marca pode ser um indicativo de qualidade. Marcas conhecidas e respeitadas no mercado de suplementos tendem a oferecer produtos de maior confiança e pureza.

Quando usar a creatina: antes ou depois do treino?

Uma das dúvidas mais comuns sobre creatina é quando tomar. A verdade é que a creatina funciona bem se você tomar todo dia, independente do horário. Mas vamos aos detalhes:

Uso diário: A creatina se acumula nos músculos com o tempo. Para melhores resultados, tome todo dia, sem se preocupar muito com o horário.

Não existe um momento "certo": Não tem um horário perfeito para tomar creatina. Alguns estudos dizem que a absorção pode ser um pouco melhor depois do treino, mas a diferença é mínima.

Objetivos individuais: O horário pode depender do que você quer. Se busca um boost de energia imediato, pode tomar antes do treino. Se a ideia é ajudar na recuperação pós-treino, tome depois. Mas a diferença entre os dois horários é bem pequena.

Consistência é a chave: O mais importante é ser consistente. Tomar creatina regularmente, não importa o horário, é o que realmente traz os benefícios a longo prazo.

E se eu tomar creatina e não malhar?

Se você tomar creatina e não treinar, pode sentir um pouco de inchaço e retenção de líquidos. Mas isso só acontece se você ficar muitos dias sem malhar. Manter uma rotina de treinos é essencial para aproveitar ao máximo os benefícios da creatina.

Creatina pode fazer algum mal, ou causar algum efeito colateral?

Nutricionista, Luiza Ferraz desmente alguns mitos sobre o uso da creatina e esclarece possíveis efeitos colaterais que a suplementação pode trazer: “Já foi comprovado em estudos que este tipo de suplementação aumentou a capacidade cognitiva e de concentração em crianças, assim como reduziu doenças decorrentes da idade como sarcopenia (perda de massa muscular) e Parkinson. Mas, em raros casos, pode causar diarreia, náusea e dores gastrointestinais.”

Um mito famoso é o da interação entre cafeína e a creatina, onde uma anularia ou reduziria o efeito da outra. Segundo a nutricionista, nenhum estudo conseguiu comprovar tal fato.

“Cada uma atua em sistemas diferentes do corpo. Enquanto a creatina leva mais energia para o músculo, através da molécula de glicogênio, a cafeína estimula o cérebro para entrar em modo de alerta e excitação.Quando o assunto é treino, um complementa o outro, e não o contrário!”, explica.

Mitos e verdades sobre o uso da creatina

Para que você não tenha nenhuma dúvida, confira três informações comuns sobre a creatina, mas que não são verdadeiras:

"A Creatina deixa o atleta inchado e com retenção de líquido."

Isso não é possível de acontecer, pois a creatina realiza uma hidratação intramuscular. Ou seja, apenas os músculos retêm o líquido e incham. É nesse processo que acontece a hipertrofia.

"Creatina engorda."

Pelo contrário. A creatina auxilia no ganho de massa magra e muscular. Gradativamente, tal ganho acelera o metabolismo e a perda de peso e gordura.

"Creatina faz mal aos rins e fígado."

O uso de creatina é 100% seguro para pessoas saudáveis, não há risco de desenvolvimento de patologias renais ou hepáticas.

💡 Dica do personal Allan Coutinho e da nutri Luiza Ferraz para não esquecer:

“A creatina é um suplemento de efeito não-imediato, ou seja, precisa ser consumida em doses diárias, a médio prazo, para que tenha efeito com bons resultados. Então, independente de ser um dia com ou sem treino, o consumo da creatina precisa ser feito!”

Com as nossas dicas, ficou mais fácil escolher a melhor creatina monohidratada para a sua rotina!