Real Valladolid recebe o Real Madrid, neste sábado (25), em duelo válido pela 21ª rodada da La Liga. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio José Zorrilla, Valladolid (ESP). O confronto será transmitido pelo canal fechado da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Líder do campeonato, o Real Madrid faz uma sólida campanha, com 14 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. Com isso, os Merengues acumulam 46 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Ipswich Town está com 15 pontos e ocupa a lanterna da La Liga.

➡️ Os gigantes que correm risco de eliminação precoce na Champions League

✅ FICHA TÉCNICA

REAL VALLADOLID X REAL MADRID

21ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Montilivi, em Girona (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

🚩 Assistentes: Juan Luis Pulido Santana e Iker De Francisco Grijalba

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL VALLADOLID (Técnico: Diego Cocca)

K. Hein, L. Pérez, Torres, Sánchez, L. Rosa, Kike, Amallah, Mario Martín, Tuhami, M. André e Ndiaye.



REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois, Vázquez, Raúl Asencio, Rudiger, García, Tchouaméni, Ceballos, Valverde, Rodrygo, Mbappé e Diaz.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional