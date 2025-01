Mourinho manda indireta para Textor: ‘Não entende de futebol’

Após o empate por 0 a 0 entre Fenerbahçe e Lyon pela Liga Europa, José Mourinho, técnico da equipe turca, aproveitou para elogiar o treinador rival Pierre Sage e alfinetar John Textor, proprietário do clube francês e do Botafogo. O treinador português apoiou o trabalho do colega de profissão e mandou indireta para o empresário norte-americano.

- Há um número incrível de clubes com proprietários e presidentes que não entendem nada de futebol. Não temos mais presidentes que durem 20 anos, como Aulas, Pinto da Costa, presidentes que compreendem o esporte. Essa é uma boa equipe (Lyon). E isso é porque eles têm um bom treinador - disse o português em entrevista ao "Canal+".

Mourinho referiu-se a Jean-Michel Aulas, que ficou 30 anos no comando do Lyon e deixou o clube em 2023. Aliás, Aulas teve uma série de divergências com John Textor, empresário do Botafogo, quando ainda estava no cargo.

O trabalho de Pierre Sage passou a receber críticas pesadas, e rumores de sua saída se intensificaram depois que o Lyon foi eliminado da Copa da França, na segunda rodada, ao perder para o Bourgoin-Jallieu, da quinta divisão francesa. No atual momento, são três partidas sem vitória.

O Lyon é apenas o primeiro clube que Pierre Sage assume como treinador. Antes de ser promovido em novembro de 2023, o francês havia trabalhado em áreas administrativas e na comissão técnica.

Como está o Fenerbahçe de Mourinho na Liga Europa?

O Fenerbahçe vive uma situação preocupante na Liga Europa. Com o empate na penúltima rodada, a equipe turca caiu para a 23ª posição na Fase de Liga e soma nove pontos. A equipe precisa vencer o último jogo para se garantir nos playoffs da competição.