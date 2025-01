No duelo entre times da zona de rebaixamento, Espanyol e Real Valladolid se enfrentam nessa sexta-feira (17) no RCDE Stadium, em Cornella, na Espanha. A partida será válida pela 20º rodada da La Liga, e a bola rolará às 17h (de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo na Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Espanyol vem de resultados ruins, são seis jogos seguidos sem saber o que é vencer. A equipe foi eliminada da Copa do Rei pelo Unión Deportivo Barbastro, clube da quarta divisão espanhola. Na La Liga, são cinco jogos sem a vitória, sendo três empates e duas derrotas. O time busca vencer para sair da zona de rebaixamento, onde está em 18º colocado com 16 pontos.

Assim como seu adversário, o Real Valladolid vem em situação delicada. O time ocupa a 19º posição no campeonato, mas ao contrário do Espanyol, a equipe vem de boa vitória contra o Real Betis. Seu retrospecto em La Liga melhorou e vem com duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos e soma 15 pontos.

Kike Pérez comemorando gol do Real Valladolid

✅ FICHA TÉCNICA

ESPANYOL X REAL VALLADOLID

20º RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: RCDE Stadium, em Cornella, na Espanha

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ESPANYOL: Joan García; Omar El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Brian Oliván; Pol Lozano; Antoniu Roca, Tejero, Alex Král, Jofre Carreras; Javi Puado

REAL VALLADOLID: Karl Hein; Lucas Rosa, Javi Sánchez, Juma Bah, Luis Pérez; Mario Martin, Jurić, Kiko Pérez; Raúl Moro, Marcos André, Anuar