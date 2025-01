Ancelotti e elenco do Real Madrid vivem racha nos bastidores, revela jornalista

Carlo Ancelotti, do Real Madrid, estaria enfrentando dificuldades com a equipe merengue. Em entrevista para o podcast "El Larguero", o jornalista Antón Meana revelou que o treinador teria expressado sua exaustão pela falta de resposta dos jogadores às suas estratégias, o que aponta uma possível tensão no vestiário do clube. Mesmo com as baixas, os madridistas vêm de um ano impressionante e as expectativas continuam altas para a atual temporada.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid quer tirar estrelas de Liverpool e Bayern de Munique

Eleito o melhor técnico do mundo em 2024, Ancelotti sofre com críticas concentradas em sua liderança, o que só acentua o suposto cansaço do comandante com os jogadores do Real Madrid. Os Merengues foram goleados por 5 a 2, no último domingo (12), o Barcelona, pela final da Supercopa da Espanha, em desempenho muito criticado pelo italiano.

O Real Madrid tem sido alvo de pressão intensa, tanto da mídia quanto dos torcedores, por performances consideradas insatisfatórias, como a derrota sofrida para o Barcelona. Apesar disto, a capacidade de Ancelotti de gerenciar o elenco e implementar estratégias eficazes tem sido crucial para os sucessos do clube.

continua após a publicidade

No entanto, a informação divulgada sugere uma crescente desconexão entre o técnico e seus jogadores, o que poderia explicar as recentes dificuldades da equipe. Até o momento da publicação, o Real Madrid e o Ancelotti não se pronunciaram oficialmente sobre as alegações.

Apesar da derrota na final da Supercopa, na temporada atual, o Real Madrid está com 43 pontos e ocupa a vice-liderança da La Liga, logo atrás do Atlético de Madrid, que conta com apenas um ponto a mais. O time de Carlo Ancelotti disputa ainda a Copa do Rei, nas oitavas de final, e a Champions League, que está na rodadas finais da fase de liga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional