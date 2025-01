Barcelona atropela o Betis com show de Lamine Yamal

O Barcelona venceu o Real Betis por 5 a 1 nesta quarta-feira (15) em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha. Os gols da partida foram marcados por Gavi, Raphinha, Koundé, Ferrán Torres e Lamine Yamal para o Barcelona, e Vitor Roque para o Betis.

Como foi o jogo do Barcelona?

O Barcelona dominou a partida do início ao fim e não deu chances para o Betis, que não conseguia oferecer qualquer perigo aos catalães. O jogo chegou ao fim com mais de 70% de posse de bola para os donos da casa, que também trocaram quase o triplo de passes do time visitante.

O destaque do dia fica para o jovem Lamine Yamal. Com apenas 17 anos, o garoto espanhol não cansa de encantar. Além do gol e da assistência, o atacante foi a principal arma do Barça e criou um caos na defesa do Real Betis..

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA 5 X 1 REAL BETIS

OITAVAS DE FINAL - COPA DO REI DA ESPANHA

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha;

🟨 Árbitro: José Maria Sánchez Martínez;

🖥️VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez

⚽ ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Iñaki Peña; Koundé, Ronald Araujo, Cubarsí e Balde; Marc Casado e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; Lewandowski.

REAL BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)

Vieites; Ruibal, Diego Llorente, Bartra e Perraud; Altimira e Johnny Cardoso; Ruibal, Isco e Ezzalzouli; Vítor Roque.