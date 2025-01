Com 100% de aproveitamento nas duas primeiras partidas da fase de grupos da Copinha, o Juventude já tem vaga garantida na próxima fase. Os dois primeiros confrontos foram vencidos por 1 a 0 e 3 a 1, respectivamente. O técnico Filipe Dias comentou sobre a classificação.

- Sabemos a força do nosso grupo e temos trabalhado bastante pra atingir nossos objetivos dentro da competição. Vamos em frente, pois ainda temos que confirmar o primeiro lugar no grupo e depois focar no mata-mata - expressou.

Filipe conta com mais de 240 jogos com treinador pelas categorias de base do Juventude, com os títulos do Campeonato Gaúcho Sub-14 e Campeonato Gaúcho Sub-17 conquistados. Ao longo de sua carreira, também trabalhou como auxiliar técnico e analista de desempenho em outros clubes do futebol brasileiro como Flamengo e Cuiabá e também colheu experiências em estágios no Corinthians e no Internacional.

O próximo compromisso de Filipe e seus jogadores é contra a equipe do Operário de Caarapó, às 13h da próxima quinta-feira (9), no estádio do Tietê.

